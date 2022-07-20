سعر الدولار اليوم الاربعاء 20-7-2022 في البنوك المصرية

زاد في الساعات الأخيرة عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد عودة البنوك المصرية في القطاع المصرفي المصري، للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، نظرًا للأهمية الدولار في تحديد أسعار المنتجات المختلفة والاقتصاد.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المختلفة

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية نحو 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل سعر الدولار بالبنك المركزي 18.86 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء 20 يوليو الحالي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وذلك حسب وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.96 جنيه للبيع و18.86 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء 20 يوليو الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء داخل بنك قناة السويس، نحو 19.08 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المركزي المصري، نحو 19.33 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.