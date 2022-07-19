سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في البنوك المصرية

تزداد عمليات البحث عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفي، لتحديد أفضل الأماكن المصرفية لبيع وشراء للعملة الأورويية.

ويعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، وفي مجال أسعار العملات، نقدم سعر اليورو مقابل الجنيه في عدد من البنوك الخاصة والحكومية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الحالي، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنية اليوم الثلاثاء نحو 19.07 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما سجل سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري نحو 18.99 جنيه لعمليات الشراء و19.24 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.26 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء وفق التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك الإسكندرية نحو 19.93 جنيه لعمليات الشراء و19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري، نحو 19.09 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات صباح اليوم الثلاثاء حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس، نحو 18.97 جنيه لعمليات الشراء و19.26 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.83 جنيه للشراء، ووصلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي لنحو 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، و18.83 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء.