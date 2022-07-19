الجديد من تويوتا.. طرح 4 سيارات جديدة في 40 دولة خلال أسابيع

كشفت شركة تويوتا اليابانية، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، النقاب عن أربعة طرازات جديدة من مجموعتها «كراون»، بما في ذلك سيارة رياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، لأول مرة.

طرح السيارة في 40 دولة خلال أسابيع

وسيتم بيع الجيل السادس عشر من السيارة خارج اليابان للمرة الأولى، مع خطط للوصول إلى نحو 40 دولة ومنطقة، وسيكون أول طراز جديد هو سيارة «كروس أوفر»، التي ستتوافر في اليابان هذا الخريف تقريبًا.

الطرازات سيتم طرحها على مدار عام ونصف

وقال هيروكي ناكاجيما، رئيس شركة تويوتا للسيارات متوسطة الحجم، إن الطرازات سيتم طرحها على مدار العام ونصف العام المقبل، وسيحصل العملاء من جميع أنحاء العالم الآن على فرصة لقيادة هذه السيارة اليابانية.

سيدان ودفع رباعي وستيشن

النماذج الأربعة الجديدة هي سيارة سيدان، وسيارة دفع رباعي، وستيشن، وكروس أوفر، التي تجمع بين سيارة سيدان وسيارة دفع رباعي، بينما سيتم تقديم «الكروس» كسيارة هجينة، في حين لم يتم تحديد مجموعة ناقل الحركة في الطُرز الأخرى.

كانت أول سيارة تُصدرها تويوتا إلى الولايات المتحدة عام 1958، وبعد ذلك بعامين، اضطرت تويوتا إلى تعليق الصادرات لأن محرك كراون لم يكن قادرًا على السرعات المطلوبة على الطرق السريعة الأمريكية آنذاك.

باعت تويوتا أكثر من 200 ألف من سيارات السيدان في عام 1990 في ذروة الازدهار الاقتصادي لليابان، ولكن بحلول العام الماضي تضاءلت المبيعات السنوية المحلية إلى 21 ألفًا، بحسب بيانات الشركة.