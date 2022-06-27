بسبب المسامير.. تويوتا تستدعي 2700 سيارة كهربائية خوفا من انفصال الإطارات

تستدعي شركة تويوتا العملاقة لصناعة السيارات، 2700 من أول سياراتها الكهربائية المنتجة بكميات كبيرة بسبب مخاوف من انفصال إطاراتها عن السيارة بسبب عيب فني.

وبحسب ما نشرته «بي بي سي»، في تقريرها، فإن المسامير الموجودة بإطارات «bZ4X»، يمكن أن تنفصل وتتسبب في انفصال الإطار عن السيارة بعد عدد من الكيلو مترات، ويأتي الاستدعاء بعد أقل من شهرين من إطلاق السيارة في اليابان.

سوبارو ستستدعي 403 سيارات كهربائية طورتها مع تويوتا

وتقول شركة تصنيع السيارات «سوبارو»، أيضًا أنها لنفس السبب ستستدعي 403 سيارات كهربائية طورتها مع شركة تويوتا، وقالت تويوتا في بيان يوم الجمعة الماضي، إنها أصدرت استدعاء أمان لـ 2700 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات bZ4X في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان، وقال متحدث الشركة: «إذا انفصل إطار عن السيارة أثناء القيادة، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة، مما يزيد من خطر وقوع حادث تصادم».

رفض متحدث باسم تويوتا التعليق

وأضاف: «لا ينبغي لأحد أن يقود تلك المركبات حتى يتم تدارك الخطأ»، وأكدت BBC أنه لم يتم استدعاء بعض طرازات bZ4X. ومع ذلك، رفض متحدث باسم تويوتا التعليق على عدد المركبات التي صنعتها الشركة.

وأوضحت «سوبارو»، شركة تصنيع السيارات اليابانية، أنها استدعت 403 سيارات «سولتيرا»، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل تم تطويرها بالاشتراك مع شركة تويوتا، بسبب مخاوف بشأن براغي مفكوكة، ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق من بي بي سي.

تسلا أطلقت أول سيارة كهربائية لها منذ 14 عامًا

يُنظر إلى تويوتا على أنها حديثة العهد نسبيًا في سوق السيارات الكهربائية، مقارنةً بمصنّعين منافسين مثل تسلا، التي أطلقت أول سيارة كهربائية لها منذ 14 عامًا.

وأُطلقت bZ4X في اليابان الشهر الماضي، وقالت شركة تويوتا في وقت سابق من هذا العام، إن السيارة كانت متاحة فقط للإيجار لإزالة مخاوف العملاء بشأن أداء البطارية المتبقية، والصيانة.

وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها ستخفض عدد المركبات التي تخطط لإنتاجها الشهر المقبل بسبب نقص رقائق الكمبيوتر وتعطل الإمدادات بسبب الوباء، على الرغم من أن تويوتا تهدف حاليًا إلى تصنيع ما مجموعه 9.7 مليون سيارة حول العالم هذا العام، إلا أنها أشارت إلى أنها قد تضطر إلى خفض هذا العدد.