نتائج النسختين الأولى والثانية من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال هذه الأيام، لتنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، من خلال عمل لقاءات عدة مع عدد كبير من رؤساء الجاليات المصرية بالخارج، وكيانات المصريين بالخارج، لانعقاده 14 أغسطس المقبل.

وذلك فى إطار استكمال النتائج والتوصيات التى نتجت عن النسختين الأولى والثانية من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، بمشاركة عدد كبير من الكيانات ورموز المصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نتائج النسختين الأولى الثانية من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، وفقا لتصريحات السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لـ «الوطن».

نتائج النسختين الأولى الثانية من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»

1- تسويق النظم البنكية الرقمية للمصريين بالخارج وتصدر تحويلات المصريين قائمة مصادر العملة الصعبة.

2- توفير منح دراسية للطلاب المصريين بالتعاون مع أساتذة مصريين بالخارج.

3- إطلاق موقع مؤسسة مصر تستطيع لإنشاء قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج.

4- إنشاء وحدة خاصة بخدمة المستثمرين المصريين بالخارج، في مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر.

5- التوسع في طرح مجمعات سكنية وأراضٍ للمصريين بالخارج في مختلف المحافظات وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني.

6- الترويج لأول خريطة للاستثمار الصناعي ودعم استثمار المصريين بالخارج في الوطن.

7- توعية المصريين بالخارج بالتسهيلات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الخاصة بالجوازات والهجرة والجنسية على صفحات الوزارة.

8- التعريف بتخصيص شباك واحد للمصريين بالخارج لجميع أقسام الجوازات بمحافظات الجمهورية ومد ساعات العمل ببعضها.

9- التوعية بأهمية «فترة التجنيد الإلزامي» وتنمية روح الواجب الوطني بين شباب المصريين بالخارج خلال ملتقيات أبناء الجيلين.

10- الموافقة على فتح فرع لبنوك وطنية في السعودية، باعتبارها الجالية الأكبر من المصريين بالخارج.

11- إدراج منهج توعوي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتوعية بالهجرة الآمنة بالمدارس وعبر تطبيق «اتكلم عربي».

12- ربط المصريين بالخارج بمرصد الأزهر للتطرف لمواجهة الأفكار المغلوطة.