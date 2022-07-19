احذر تربية كلب دون ترخيص.. عقوبات تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه

انتشرت في الفترة الأخيرة، ظاهرة تربية الكلاب في المدن والأحياء، ورغم الإقبال المتزايد على تلك الخطوة، إلا أن هناك فئة عريضة من الناس تنتابهم حالة من الخوف والرهبة من ذلك الحيوان الأليف، لا سيما الأطفال، خاصة أن بعض الأشخاص يستغل هذه الكلاب في تصرفات غير محمودة وعدوانية، مثل استخدامها كوسيلة للعنف والترهيب المتعمد.

ويحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، الاتجار في جميع الكائنات الحيوانية أو تربيتها، دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.

عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص

قال محمد عبد المجيد، المستشار القانوني للمجلس الإقليمي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عقوبة اقتناء كلب بدون ترخيص تكون الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الحيوان، وفقا للمادة 28 من قانون البيئة.

المسؤولية المدنية لامتلاك الكلب

أضاف المحامي الحقوقي، فإن المادة 163 من القانون المدني، تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، حيث أن الكلب لا نستطيع محاسبته مدنيا، ومن هنا تنتقل المسئولية على مالكه، الذي يعتبر حارسا عليه، ومسؤول عن تصرفاته، سواء كانت حدثت عن عمد أو بإهمال منه.

وأوضح عبد المجيد، أن كل مالك لكلب أو حارسا له، يكون مسؤولا بتعويض الغير عن كل تصرفات من هذا الحيوان تسبب في إحداث ضرر بالغير، بشرط إثبات حدوث خطأ من المالك او الحارس، وعدم استغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم، كمثلا أن يكون الحيوان في قفص، والمجني عليه ذهب للقفص وفتحه بنفسه.

مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

أشار المحامي، إلى سرعة إصدار مشروع القانون الجديد، لمواجهة هذه الظاهرة المنتشرة حاليا، من استخدام الحيوانات في البلطجة والتهديد وترويع الآمنين، وتغليظ العقوبات لتتناسب مع حجم الجريمة، التي أصبحت مصدر خطر على الأمن والأمان بالبلاد.

جدير بالذكر أن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون جديد لتنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، يتضمن عقوبات تبدأ من الحبس 3 أشهر كعقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص، وتصل إلى المؤبد في حالات التسبب في وفاة شخص، نتيجة اعتداء الحيوان الخطر عليه، فضلا عن الغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه.