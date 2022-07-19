1500 جنيه غرامة تجاوز السرعات المحددة وفقا لقانون المرور

حدد قانون المرور عددًا من العقوبات على قائدى السيارات المخالفين خاصة أن البعض لا يلتفت لتجاوز السرعات المقررة أثناء القيادة مما يسبب الحوادث على الطرق، إذ أعطى القانون الحق لرجال الشرطة في اتخاذ أي إجراءات وقائية لتحديد السرعات المسموحة لقائدي السيارات على الطرق السريعة الصحراوية أو الزراعية.

وتستعرض «الوطن» أبرز المخالفات في قانون المرور والعقوبات المغلظة التي وضعها المشرع على كل من يتجاوز السرعات التي حددتها وزارة الداخلية على الطرق وذلك لتنبيه السائقين وأصحاب السيارات.

عقوبة تجاوز السرعات المقررة

ووفقاً للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتى تنص على أن من يخالف السرعة المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من 10 أفعال حددتها المادة ومن بينها قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

المخالفات المرورية

وتشير المادة 75 في لائحة المخالفات والعقوبات في قانون المرور لكل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

السرعات المقررة داخل المدن

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي الأفعال المشار اليها خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

وتكون السرعات المقررة لسيارات القاطرة «المقطورات» قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، 40 كيلومترًا في الساعة، وباقى أنواع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تكون السرعة 60 كيلومترًا في الساعة.