وكيل تعليم مطروح: غياب 3 طلاب في امتحانات الفلسفة والجبر للثانوية العامة

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، عدم وجود أي شكاوى من امتحانات الثانوية العامة مادتي الفلسفة والجبر، من خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية الخاصة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان مديرية التربية والتعليم؛ لمتابعة امتحاني الجبر والهندسة الفراغية لطلاب القسم العلمي «رياضة»، ومادة الفلسفة والمنطق للطلاب المكفوفين.

متابعة صناديق الأسئلة بـ10 لجان

وأكد وكيل تعليم مطروح، لـ«الوطن»، أنه اطمأن من رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا، البالغ عددهم 10 لجان على وصول صناديق الأسئلة إلى مقار لجان الامتحان فى توقيتاتها المحددة سلفاً وفق خطة التحرك الداخلية والخارجية والتي جرى إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك انتظام أعمال امتحانات وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة، وتدابير احترازية ووقائية محكمة.

تغيب 3 طلاب بامتحانات الثانوية العامة

وذكر وكيل تعليم مطروح أن هناك 140 طالبا أدوا الامتحان وتغيب ثلاثة طلاب، وأكد وكيل الوزارة أنه تابع منذ الصباح الباكر عملية خروج صناديق أسئلة الجبر والفلسفة والمنطق من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان وكذلك مسار العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات الرئيسية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر كل الأجواء الامتحانية المناسبة وفق التعليمات الوزارية بالإضافة إلي التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام.