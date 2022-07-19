رسالة عاجلة من «التعليم العالي» لطلاب الثانوية العامة بشأن اختبارات القدرات

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الأنشطة الدعائية التي تروج لكورسات ودورات تدريبية بمقابل مادي، خلال الفترة الماضية، حيث تزعم تأهيل الطلاب لاجتياز اختبارات القدرات التي ستبدأ مباشرة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ماجعل الكثيرون يتسائلون «هل يحتاج الطالب لكورسات قبل اختبارات القدرات؟».

«عطا»: الهدف قياس مدى تأهيل الطالب للالتحاق بكلية ما

وجه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بشأن اختبارات القدرات، قائلاً: «إن اختبارات القدرات تقيس مواهب الطالب وليست بمفهوم الامتحان»، مضيفا أن الهدف منها هو قياس مدى تأهيل الطالب للالتحاق بكلية ما.

وأضاف «عطا» لـ«الوطن»، أن قياس الموهبة لا يحتاج أي كورسات أو دورات تدريبية من المنشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلاً: «بتاع تربية رياضية هياخد كورس ولا دورة في إيه بالظبط».

الأسئلة المكتوبة لها أبعاد ودلالات علمية

وأكد السيد عطا، أن الأسئلة المكتوبة في هذه الاختبارات لها أبعاد ودلالات علمية لقياس مهارات ومواهب معينة لدى الطلاب حسب تخصص كل كلية، موضحاً أن هذه الدلالات لا يمكن معرفتها بالحصول على دورات تدريبية أو كورسات لذلك لابد أن تكون المهارة موجودة لدى الطالب ومن ثم تعمل الكليات على تنميتها خلال فترة الدراسة وتأهيل الطالب لسوق العمل.

ولفت المشرف على قطاع التنسيق، إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة الاستعداد الخاصة بانطلاق أعمال اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 من حيث تسكين الكليات التي تشترط ذلك على موقع التنسيق الإلكتروني حتى يتسنى للطلاب التقديم.

وفي سياق متصل، قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن أولياء الأمور يعانون من ظهور «بيزنس» مراكز التأهيل الوهمية التى تبدأ فى الإعلان عن نفسها أمام لجان امتحانات الثانوية العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم كورسات لمساعدة الطلاب في اجتياز اختبارات القدرات.