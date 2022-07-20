سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-7-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس بشكل يومي بأخبار البنوك وكل ما يتعلق بها خاصة أسعار العملات المختلفة، سواء دولار أو يورو أو ريال، ومن ضمن اهتمامتهم سعر الدينار الكويتي الذي يسجل أسعار مرتفعة مقارنة بعملات الدول الأخرى.

وتحرص «الوطن» على تقديم أسعار العملات، ضمن الخدمات الإخبارية على مدار اليوم، ومنها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية معاملات اليوم الأربعاء، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، في بنك مصر 59.22 جنيه للشراء مقابل 61.65 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك في بداية معاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء نحو 61.34 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لبداية التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء، نحو 59.11 جنيه للشراء، مقابل 61.65 جنيه لعمليات البيع، بحسب الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بالبنك التجاري الدولي نحو 59.61 جنيه للشراء، مقابل 61.71 جنيه للعمليات البيع وفقًا بداية اليوم الأربعاء، بحسب ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 57.62 جنيه للشراء مقابل 61.71 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر و البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 5.3 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.