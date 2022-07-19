«تكنولوجيا المعلومات»: نعمل على تأهيل العنصر البشري لخدمة التحول الرقمي

قال الدكتور محمد عدلي، مدير مركز الحوسبة السحابية بمعهد تكنولوجيا المعلومات، إن المقصود بالحوسبة السحابية هو نقل البيانات خارج المكان الذي يستخدم به، إلى مكان آخر بعيد عن المنشأة، ويبدأ العاملون الوصول لهذه البيانات عن طريق الإنترنت، ليتحولوا إلى مستخدمين.

الحوسبة السحابية تحول البيانات إلى «مرفق»

وأضاف «عدلي»، في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف عبر تقرير مذاع في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الحوسبة السحابية تحول البيانات لمرفق، موضحًا أن الإنسان ليس لديه خزان بمنزله لكن لديه حنفية للمياه.

أهمية الحوسبة السحابية

وأوضح مدير مركز الحوسبة السحابية بمعهد تكنولوجيا المعلومات أن أهمية الحوسبة السحابية تكمن في حفظ هذه البيانات، إضافة إلى توفير الأيدي العاملة بمجال البيانات بالمنشآت، فضلًا عن توفير الآلات والبرامج اللازمة لحفظ البيانات.

الرقمنة تستهدف التحول للتعامل الإلكتروني للمواطنين مع الحكومة

ولفت إلى أن مصر الآن تعيش عصر الرقمنة والتحول الرقمي، لافتًا إلى ضرورة وجود عنصر بشري مدرب إلى جانب توافر البنية الأساسية اللازمة، موضحًا استهداف الرقمنة تحويل تعاملات المواطنين مع الحكومة أو مع بعضهم البعض إلى الطريقة الإلكترونية.

وزارة الاتصالات معنية بتأهيل عنصر بشري للإسهام في التحول الرقمي

وأشار مدير مركز الحوسبة السحابية بمعهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن وزارة الاتصالات اهتمت بتدريب العنصر البشري من خلال معاهدها التدريبية، موضحًا أن هذه المعاهد مهمتها الأساسية تقديم كوادر بشرية مصرية مؤهلة ومدربة للتحول الرقمي، والتفكير بإبداع في كيفية إفادة المواطن من هذا التحول.