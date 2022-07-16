الشباب والرياضة تعقد ورشة عمل عن التحول الرقمي لمنتدى جيل شباب 2030

شهد «منتدي جيل 2030»، جلسة حوارية تحت عنوان «دور التحول الرقمي في تسريع نمو الشركات الناشئة»، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الذي تنفذه وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالغردقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

حوارمفتوح بين المحاضرين والشباب المشاركين

بدأت الجلسه النقاشية بحوار مفتوح بين المحاضرين والشباب المشاركين حول التحول الرقمي وفوائده، والمؤشرات العالمية، ومدى التطور في التقنيات المستخدمة، والتحول الرقمي وعلاقته بريادة الأعمال حول العالم، وتطوير المصالح الحكومية والخاصة، والجهد المبذول من الدولة في إطار تنفيذ التحول الرقمي بشكل كامل.

أدار الجلسة الحوارية جهاد سيف، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء حورس لبناء الأعمال، وعضو وحدة الشمول الرقمي.

خبراء مايكروسوفت وقنوات الاتصال شاركوا في المنتدى

وضمت منصة المتحدثين بالجلسة كلاً من المهندس شريف توفيق مدير حلول الاستدامة بالشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مايكروسوفت، والدكتورة حنان وجدي خالد رئيس تطوير أعمال شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية والمهندس أحمد رزق مدير قنوات الاتصال بالمنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا بشركة BMC للبرمجيات.

افتتح وقائع الجلسة سعد نديم مسئول وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة، حيث نقل خالص تحيات ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجميع السادة الضيوف والمشاركين في المنتدى، مستعرضا أهداف الوحدة ورؤيتها مع الإعلان عن جزء من خطة المشاريع المقبلة، والتى تتفق ورؤية مصر الرقمية، مشيراً إلى أهمية المنتدى ومستهدفاته تجاه نشر ثقافة رقمنة الخدمات في كافة مناحي الحياة.

منتدى «جيل 2030» يعبرعن توجه وزارة الشباب

ويعبر منتدى «جيل 2030»، عن توجه توافق وزارة الشباب والرياضة نحو توعية شباب الوزارة بالرقمنة، والذين يعدون سفراء الوزارة في محافظاتهم وبين ذويهم؛ لنشر مبادئ الرقمنة في المجتمع على أوسع نطاق ممكن، ويشارك بالمنتدى كبار الشخصيات المؤثرة والمتخصصة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما يعد منتدى جيل 2030 الخطوة الأولى نحو تدشين مشروع جيل 2030، الذى يشمل فعاليات متنوعة من محاضرات ومؤتمرات وورش عمل ومعسكرات تدريبية، ويهدف الوصول إلى 250 ألف شاب وفتاة، وتعريفهم بمجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، فضلاً عن تمكين القيادات الشبابية من استخدام الآليات التكنولوجية، والرقمية لتأهيلهم وتحفيزهم، لابتكار ووضع تحديثات لرؤية مصر الرقمية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في ضوء توجه الدولة المصرية نحو رقمنة كافة الخدمات في الدولة خاصة في المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة وتعريف الشباب بأهميتها.