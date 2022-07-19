رئيس شباب النواب: إطلاق برنامج لرعاية الموهوبين رياضيا ضرورة

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتنظيم احتفاء بأبطال المنتخب الوطني لكرة اليد بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه وذلك في البطولة التي استضافتها مصر.

«حسين»: نحتاج إلى مشروع للموهوبين في مختلف الرياضات

وأشار الدكتور محمود حسين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أهمية إطلاق مشروع للموهوبين في مختلف الرياضات التي حققت فيها مصر بطولات إفريقية ودولية، ومن بينها «كرة اليد، المصارعة، رفع الأثقال، الكاراتيه والإسكواش»، موضحا أن بعض هذه الألعاب يمكن ممارستها داخل مراكز الشباب وليس الأندية وهو ما سنعمل على مناقشته وإصدار توصيات بشأنه في دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على ضرورة الاهتمام بالنشء، وإطلاق مجموعة من الكشافين بالأندية للكشف عن اللاعبين المتميزين في هذه الألعاب، لضمهم إلى منتخبات الناشئين.

بيان لجنة الشباب بمجلس النواب

وتقدم «حسين»، بخالص التهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد للفوز بكأس الأمم الإفريقية بعد أداء قوي استطاع من خلاله أبطال مصر فرض شخصيتهم على المنافس طوال المباراة.

وقالت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في بيان رسمي اليوم، إن الأداء المتميز والرائع والبطولي، أثمر وحقق الفوز بالبطولة الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه وهو ما يعكس الأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر.

الرئيس السيسي يدعم الرياضيين

وأوضحت اللجنة البرلمانية، أن النجاحات الكبيرة التي حققتها الرياضة المصرية بفضل الدعم اللامسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، حيث يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما بملف الشباب والرياضة، ويحرص دائما على تكريمهم وهو ما ينعكس على رغبة الشباب المصري في تحقيق إنجازات كبيرة.

فوز مستحق للمنتخب الوطني لكرة اليد

وفاز المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الإفريقية أمس، وسط فرحة من المصريين، حيث يعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي.

السيسي يهنئ منتخب كرة اليد

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الصفحة الرسمية: «أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه».