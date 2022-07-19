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الصحة: مصرع 23 مواطنا في حادث أوتوبيس المنيا وتقديم الرعاية لـ30 مصابًا

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مريم الخطري
12:12 م | الثلاثاء 19 يوليو 2022
وزارة الصحة والسكان

وزارة الصحة والسكان

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة ملوي بمحافظة المنيا.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، موضحًا أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

وفاة 23 مواطنًا في الحادث

وأشار عبدالغفار إلى أنّ الحادث أسفر عن وفاة 23 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، مؤكدا رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة، وتوافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

الحالة الصحية للمصابين

وأضاف عبدالغفار أن الإصابات تراوحت ما بين كسور في العظام واشتباه كسور في العمود الفقري، وارتجاج ونزيف وجروح قطعية وكدمات وسحجات، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، ويجري متابعتهم على مدار الساعة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفيات.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.