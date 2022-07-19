«الصحة» توجّه بإجراء حوار مجتمعي مع المستثمرين لتراخيص المنشآت الطبية

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الشكر لقيادات الوزارة ومديري المديريات بمحافظات الجمهورية كافة، والعاملين ضمن المنظومة الصحية، على مجهوداتهم المتميزة وعملهم الدؤوب والتعامل السريع وبكفاءة مع الحالات الطارئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

خدمات طبية مميزة

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الأسبوعي، أمس الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية فيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ

واطلع الوزير خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال التقارير الخاصة بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وما تم توفيره من خدمات طارئة خلال تلك الفترة من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ ومركز النداء الآلي 137، كما اطلع الوزير على المعدلات الخاصة بالمستشفيات الأكثر استقبالًا للحوادث، والمحافظات والطرق الأكثر استقبالًا للحوادث.

ووجّه الوزير خلال الاجتماع بإجراء حوارات مجتمعية مع المستثمرين بالقطاع الصحي والراغبين في الحصول على تراخيص للمنشآت الطبية، لمعرفة التحديات التي تواجههم والعمل على حلها من خلال تسهيل وتبسيط دورة المستندات والإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص، والتي تتوافق مع المعايير الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقا للخريطة الصحية المتكاملة للدولة وذلك عقب اطلاعه على عرض تقديمي بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة.

الوضع الوبائي لكورونا عالميًا ومحليًا

وعن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائي العالمي والمحلي، حيث يتم تقييم الوضع محليًا وفقًا للبرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية، لافتًا إلى انخفاض أعداد الوفيات مقارنة بأعداد المصابين، حيث أفادت الدراسات الخاصة بالتسلسل الجيني لعينات فيروس كورونا، بأنّ الحالات مصابة بمتحور أوميكرون وسلالته الفرعية.

وأكد عبدالغفار جاهزية واستعداد المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة للتعامل مع المستجدات الحالية والمستقبلية للجائحة، مشيرًا إلى توجيه الوزير، مديري المديريات الصحية بالمحافظات بالتأكد من تدريب جميع العاملين على تنفيذ الخطط المختلفة للتعامل مع أي مستجدات خاصة بالجائحة حال الاحتياج، كما أكد على ضرورة المتابعة الدائمة لتوافر مخزون استراتيجي كاف من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنّ الوزير شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، والحصول على الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة للفيروس، حيث يتمكن المواطنون ممن هم أكبر من 65 عامًا أو من يعانون من أمراض مزمنة الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح بعد مرور 3 أشهر من حصولهم على الجرعة السابقة لها، بينما يتمكن المواطنون الأصحاء الحصول على الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر، وذلك دون الحاجة لتسجيل مسبق.