5 خطوات مهمة لتجنب الإصابة بالربو أثناء الحج.. «الهلال الأحمر» يوضح

أكد الهلال الأحمر المصري أنه خلال أداء زوار بيت الله الحرام لشعيرة الحج يتواجدون في الأماكن المزدحمة، لذا لابد من مراعاة عدة أمور لتجنب إصابة الحجاج بنوبات الربو بشكل متكرر.

نصائح للحجاج من مرضى الربو

ووجه الهلال الأحمر المصري عدة نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بمرض الربو عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تمثلت فيما يلي:

- ينصح بشكل عام بأخذ موسع الشعب الهوائية قبل المجهود البدني الشاق.

- ارتداء سوار المعصم لتوضيح بياناتك الشخصية وطبيعة مرضك.

- الاحتفاظ ببخاخة الربو في حقيبتك الشخصية طوال الوقت، مع تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

- ينصح بمراجعة الطبيب الخاص بك حال الشعور بأي ألم.

- فى حالة عدم استجابة نوبة الربو للبخاخ، يجب عليك التوجه مباشرة للحصول على الرعاية الصحية من أقرب نقطة لتقديم الخدمات المطلوبة.

وأضاف الهلال الأحمر أن الوجبات الغذائية متوزانة العناصر، هي مفتاحك لجسم سليم قادر على أداء المناسك بشكل أفضل، مشيرا إلى ضروروة تنوع الوجبة بين الكربوهيدرات، والبروتين والمعادن والفيتامينات من الفواكه والخضروات بكمية متوازنة ليست بالقليلة ولا الكثيرة، مشيرا إلى أنه لابد من تقسيم الوجبات لـ3 وجبات رئيسية «فطار، غداء، العشاء» بخلاف وجبتين خفاف بين الفطار والغداء.

ضرورة تناول من 6 إلى 8 أكواب مياه يوميا

وشدد الهلال الأحمر فى نصائحه للحجاج على ضرورة تناول من 6 إلى 8 أكواب مياه وسوائل على مدار اليوم لتعويض السوائل التى يتم فقدها أثناء أداء مناسك الحج.

مخيم لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التنسيق الكامل مع كلا من وزارة الصحة المصرية وكذلك السعودية، حتى يتم متابعة كل الإجراءات الصحية والاحترازية لموسم حج هذا العام.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه سيتم توفير عيادة طبية، وتوفير مخيم للعزل للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا أثناء التواجد في المشاعر المقدسة.