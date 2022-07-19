«شعبة الذهب»: سعر «الشبكة» في مصر يبدأ من 7 آلاف جنيه ويصل لـ100 ألف

مثَّل تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر، فرصة شرائية كبيرة للمقبلين على الزواج، ممن يشترون «الشبكة» كواحدة من العادات المتعارف عليها في بمصر.

تراجع أسعار الذهب يهبط بـ«الشبكة»

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع أسعار الذهب يهبط بـ«الشبكة» خلال أشهر الصيف، حيث تنشط حفلات الزواج، ويمثل التراجع الحالي، فرصة أكبر للإقبال على الشراء، مع حرص الأسر على تقديم «الشبكة الذهب» كواحدة من العادات المصرية عند الزواج، موضحاً أن أشهر الصيف تعتبر موسماً بالنسبة للتجار.

سعر «الشبكة» يصل لـ100 ألف جنيه

أضاف عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» أن الاختلاف بين الطبقات الاجتماعية ومستوى دخول الأسر، يجعل من الصعب وضع متوسط عام لـ«الشبكة»، لكن في المقابل تبدأ الأسعار عادة من 7 آلاف جنيه، وهو سعر «خاتم الخطوبة»، وتصل لـ100 ألف في كثير من الأحيان.

حقيقة رفض المحلات شراء الذهب «المستعمل»

و نفى «المغربي»، ما يشاع عن رفض محلات الصاغة، شراء الذهب المستعمل، قائلا: «المحلات لا ترفض شراء الذهب المستعمل، لكن في بعضها قد لا يكون بالضرورة لديها ما يكفي من السيولة للشراء».

سعر عيار 21 اليوم 976 جنيها

وعن مصنعية السبائك والجنيه الذهب، قال إنها تختلف طبقا لوزن السبيكة والسعر يوم التنفيذ، موضحاً أن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تبدأ من 976 جنيها للجرام عيار 21.

أكبر تراجع للذهب منذ عام

يذكر أن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، شهدت أكبر تراجع للمعدن الأصفر عالمياً منذ سنة، حيث هبط سعر الأوقية لـ1708 دولار أمريكي في التعاملات الصباحية.