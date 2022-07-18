عاجل .. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط لأقل من 1000 جنيه

ذكرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ أسعار الذهب شهدت انخفاضا كبيرا اليوم، وصل إلى 15 جنيها دفعة واحدة، موضحة أنّ سعر عيار الذهب 21 وصل إلى 975 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وأضافت الشعبة، في تقرير الأسعار الرسمية لها، أنّ سعر عيار 24 سجل 1114 جنيها للجرام، و836 جنيها للجرام من عيار 18، و652 جنيها للجرام من عيار 14، مشيرا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وأشارت إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 7800 جنيه دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، وتتذبذب أسعار الذهب العالمية بين 1714 دولارا للأوقية، ما يعني أنّ السعر العالمي يتجه إلى الارتفاع، ويؤثر على السعر المحلي نظرا لأسعار البورصة العالمية.