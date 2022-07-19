بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢.. خطوات ضم أفراد أسرتي لبطاقة التموين

تزداد عملية البحث عبر متصفح جوجل العالمي حول بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢، وذلك بعدما أعلن وزير الاتصالات عن التشغيل الرسمي لمنصة مصر الرقمية بعد عامين من التشغيل التجريبي لها، فضلًا عن تفعيل العديد من الخدمات الحكومية عليها، التي يأتي على رأسها خدمات بطاقات التموين الإلكترونية.

بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢

وتشمل الخطوات التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢ عدد 6 خدمات، تتمثل في التالي: «تفعيل بطاقة التموين، نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وإصدار بدل فاقد أو تالف، والاستعلام عن صرف، وفصل اجتماعي، وضم أفراد أسرتي»، فيما يزداد البحث عن خطوات ضم أفراد الأسرة لبطاقة التموين.

خطوات ضم أفراد أسرتي لبطاقة التموين

وتحدد بوابة مصر الرقمية للتموين خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين، في الخطوات التالية:

** تصفح رابط بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢ من هنا.

** اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي.

** الضغط على ابدأ الخدمة.

** يتم عرض أسماء الأفراد الموجودين على البطاقة.

** الضغط على أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

** الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

** يتمّ إضافة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى في الخانة المخصصة للاختيار.

** يتمّ عرض البيانات التى تم إدخالها، مع إمكانية التعديل عليها بالضغط علة أيقونة التعديل.

** يتمّ الضغط على بند التالي.

** يتمّ تتبع الطلب بالضغط علي أيقونة تتبع الطلب.

شروط ضم أفراد الأسرة

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خدمة ضم أفراد الأسرة على البطاقة التموينية أن يكون الأفراد المراد ضمهم للبطاقة التموينية هم أقارب لصاحب بطاقة التموين (رب الأسرة) من الدرجة الأولى فقط حتى يتم قبول الطلب.