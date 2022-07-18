رابط موقع مصر الرقمية لخدمات التموين الإلكترونية لأصحاب البطاقات

يبحث العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن رابط موقع مصر الرقمية، من أجل إتمام طلباتهم حول البطاقات التموينية إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين، إذ توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من خدمات التموين عبر البوابة تسهيلا على المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني.

رابط موقع مصر الرقمية

ويستطيع أي مواطن تصفح مواقع مصر الرقمية من خلال الضغط على الرابط الرسمي لها من هنا، عبر فتحه من متصفح جوجل العالمي، حيث تتيح الحكومة من خلال البوابة مجموعة من الخدمات الحكومية في مختلف المجالات تتنوع بين التموين والتوثيق والمركبات والشهر العقاري والإسكان الإجتماعي والرخص والسجل التجاري والمحاكم والضرائب العقارية وخدمات القضايا والتأمينات الإجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

خدمات التموين الأكثر بحثا على البوابة

وتنشر بوابة مصر الرقمية عبر الصفحة الرئيسية لها، قائمة بالخدمات الأكثر بحثا من المواطنين عليها، إذ تأتي خدمات التموين في أعلى قوائم البحث على الرابط الرسمي للبوابة، وخاصة خدمتي "الاستعلام عن صرف بطاقة التموين، وإصادر بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين"، وتأتي قائمة الخدمات الأكثر بحثا كالتالي:

1 - الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

2 - الاستعلام عن أخر مدة تأمين إجتماعي.

3 - إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

4 - الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

5 - ضم أفراد أسرتي على بطاقة التموين.

إصدار بدل تالف بطاقة التموين

وتعتبر خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، أكثر الخدمات التموينية فاعلية على بوابة مصر الرقمية لأصحاب بطاقات التموين الذين فقدوا بطاقاتهم أو تعرضت للتلف، إذ يتم استخراج البطاقة من الرابط الرسمي للبوابة باتباع الخطوات التي تحددها مع إمكانية إيصالها للأسرة على عنوان المنزل بحسب رغبتهم أو استلامهم من أقرب مكتب تمويني.