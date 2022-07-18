بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. هل عادت الخدمة لبطاقات التموين؟

يشهد محرك البحث العالمي جوجل، زيادة الحركة البحثية حول بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد، من قبل أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في إضافة المواليد غير المدرجين على البطاقة من أجل زيادة الحصة المقررة لهم من العيش البلدي المدعم يوميا وزيادة حصتهم من السلع التموينية.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

أعادت بوابة مصر الرقمية، تفعيل عدد من خدمات بطاقات التموين التي تتيحها وزارة التموين من خلال المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، والتي تتمثل في: «تفعيل بطاقة التموين، ونقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وإصدار بدل فاقد أو تالف، والاستعلام عن صرف، والفصل الاجتماعي، وضم أفراد الأسرة للبطاقة»، فيما لا تزال خدمة إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيا غير مفعلة وموقوفة على البوابة، وذلك ضمن الإجرءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بوقف عدد من الخدمات التموينية سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال مكاتب التموين لحين الانتهاء من ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقيتها من غير المستحقين للدعم بهدف إيصال الدعم لمن يستحقه فقط، وتشمل الخدمات الموقوفة كالتالي:

1 - إصدار بطاقة تموين جديدة.

2 - إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3 - إضافة التموين لمستحق الخبز.

4- إضافة الزوج غير المقيدة تموينيا.

وضع طلبات إضافة المواليد بمكاتب التموين

وقالت مصادر خاصة لـ«الوطن»: «يوجد كثير من طلبات أصحاب بطاقات التموين المقدمة للمكاتب التموينية، لم يتم البت فيها حتى الآن، إذ تم إرجاء البت فيها من قبل المكاتب لحين صدور قرار بشأن شروط وموعد إضافة المواليد للبطاقات التموينية بعد الانتهاء من ضبط وتنقية المنظومة، من أجل تحديد مدى إمكانية إضافة أفراد جدد على المنظومة التموينية من عدمه».