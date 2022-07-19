البرلمان الأوكراني يوافق على إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز المخابرات

أعلن البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، موافقته على إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز المخابرات، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اضطرابات داخل نظام زيلنيسكي

من جهته، يشير الفصل المفاجئ من قبل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لرئيس أجهزة الأمن الأوكرانية والمدعي العام وسط فتح تحقيقات في الخيانة مع 651 مسؤولاً حكوميًا بوضوح إلى أزمة كبيرة داخل النظام.

تطهير شامل وسط مزاعم خيانة موالية لروسيا

وعلى عكس الادعاءات القائلة بأن أوكرانيا موحدة تمامًا في استمرار الحرب، فإن التطهير الشامل - وسط مزاعم بالخيانة الموالية لروسيا على أعلى مستويات الدولة - يشير إلى وجود معارضة كبيرة للحرب، حتى داخل الدائرة المقربة من «زيلينسكي».

كتبت صحيفة «نيويورك تايمز»: «في حين أن أوكرانيا موحدة إلى حد كبير في معارضتها للغزو الروسي، فإن روابطها الثقافية والتاريخية العميقة مع روسيا قد ترجمت في أجزاء من البلاد إلى جيوب دعم لموسكو».