مادلين طبر غاضبة من شائعة وفاة خالد زكي: أين شرطة السوشيال ميديا؟

انتشرت شائعات عديدة خلال الفترة الماضية، بشأن وفاة الفنان خالد زكي، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات من تلك النوعية، خاصة مع تقدمه في العمر، إلا أن تلك الشائعة التي أخذت أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أزعجتك عدد كبير من الفنانين، وعبروا عن غضبهم من تلك التصرفات، ومنهم الفنانة اللبنانية مادلين طبر.

مادلين طبر تطمئن على خالد زكي

عبرت مادلين طبر، عن استيائها الشديد من تلك الشائعة، مؤكدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أنها تحدثت مع صديقها خالد زكي، واطمأنت على حالته الصحية، مؤكدة أنه بخير وبصحة جيدة، ووصفت تلك الأخبار المتداولة بـ«الشائعات السخيفة» التي لا تعلم أي فائدة من ورائها، غير زيادة المشاهدات على الصفحات المفبركة فقط.

تفعيل قانون شرطة السوشيال ميديا

طالبت مادلين طبر، بضرورة تفعيل قانون شرطة السوشيال ميديا، من أجل تعقب كل مفبركي الأخبار والشائعات السياسية أولًا، والفنية ثانيًا، حتى يكون هناك قانون صارم يحسم تلك الشائعات التي تخرج كل فترة.

وتمنت الفنانة اللبنانية، السعادة والسلامة الدائمة لصديقها خالد زكي، قائلة: «حمد لله على السلامة يا شريك النجاح في مسلسلات كنا فيها معًا، قلوب صغيرة، الاختيار الصعب، ومشوار امرأة»، ووصفته بأنه نجم بأخلاقه وموهبته وحضوره.

شائعات وفاة خالد زكي

انتشرت عدة شائعات خلال الساعات الماضية، بشأن وفاة خالد زكي، ولاقت تلك الشائعة رواجا على السوشيال ميديا، ليقرر الفنان القدير، أن يرد على الأمر بنفسه، إذ أكد في تصريح مقتضب لـ«الوطن»، أنه «بخير وزي الفل» -على حد وصفه-.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها زكي، لمثل تلك الشائعات، لذلك طالب مروجي الشائعات بالكف عن أكاذيبهم، وتحري الدقة فيما ينشرونه عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.