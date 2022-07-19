مصاريف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022- 2023.. وطرق دفع رسوم الاختبار

مصاريف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022- 2023، من أكثر الكلمات بحثًا على مؤشر البحث جوجل، بعد فتح باب التقديم لها للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المقبل 2022 –2023، والذي يستمر الموافق 31 يوليو 2022.

مصاريف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022- 2023.. 500 جنيه

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم لمدارس التكنولوجيا إلكترونيًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بوابة مركز المعلومات، على هذا الرابط، للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر مدارس حكومية وتخضع إلى مجانية التعليم، لا يدفع الطالب فيها أكثر من 500 جنيه كمصروفات دراسية سنوية مثلها مثل المدارس الفنية العادية رغم تجهيزتها ومستوى الخدمة التعليمية المقدم فيها، إضافة إلي أن يحصل الطلاب على حافز مادي شهري من الشريك الصناعي.

كود الدفع في المدارس التطبيقية

وبالنسبة لكود الدفع بالمدارس التطبيقية، قالت وزارة التربية والتعليم، يستطيع دفع رسوم اختبار المدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق من خلال الآتي:

- فوري على كود 66643.

- من خلال البريد المصري باسم الخدمة (اختبار- التكنولوجيا التطبيقية).

- E- FINANCE.

خطوات إنشاء حساب موحد للطالب

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حالة عدم وجود حساب موحد للطالب فيجب إنشاؤه وفقاً للخطوات التالية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:-

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم (بوابة مركز المعلومات).

- الضغط على الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية.

- اختيار حساب الطالب.

- ادخل الرقم القومي (في حالة أقل من 16 عامًا يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة).

- ادخل كود الطالب.

- الضغط على حفظ والتحقق من البيانات، عن طريق إدخال الرقم القومي وكود الطالب.