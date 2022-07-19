أخبار امتحان الجبر والهندسة الفراغية.. جزئيات صعبة للطلاب المتفوقين

يبحث الكثير من أولياء الأمور، عن أخبار امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وذلك عبر مؤشر البحث جوجل، للاطمئنان على أبنائهم وعلى مستوى الامتحان، حيث تباينت الآراء بين طلاب الثانوية العامة، حول الامتحان، الذي أداه الطلاب اليوم.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط وكان يحتاج لوقت أطول لحل جميع الأسئلة، وشمل بعض الجزئيات الصعبة التي تستهدف الطلاب المتفوقين.

أخبار امتحان الجبر والهندسة الفراغية.. يقيس جميع المستوىات

وضمن أخبار امتحان الجبر والهندسة الفراغية، فأكد عدد من طلاب الثانوية العامة، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض النقاط التي تميز الطلاب المتميزين، مؤكدين أن الأسئلة تقيس جميع مستوىات الطلاب.

قالت سناء إبراهيم، الطالبة في الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتميز، ويحتوي على نقاط صعبة وبعض الأسئلة معقدة والوقت غير كافٍ لحل الامتحان.

الجبر والهندسة.. جزئيات للمتفوقين

وقالت الطالبة هبة شريف، إن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط ويحتوي على جزئيات صعبة تحتاج إلى تفكير وتركيز والوقت غير كافٍ لحل جميع أسئلة الامتحان.

وأضافت الطالبة رشا حامد، أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وأن معظم الأسئلة سهلة ومن المنهج، لكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى التفكير وهو ما يميز الطلاب المتفوقين.

وأكد مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعلىم والتعلىم الفني، أنه تم ضبط حالتي غش بامتحانات «الجبر والهندسة الفراغية»، لتورطهما في تصوير أجزاء من أسئلة الامتحان ونشرها على جروبات الغش عبر تليجرام بعد دقائق من بدء الامتحان.