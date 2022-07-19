التعليم: ضبط حالتي غش بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، عن ضبط حالتي غش بامتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بعد تورطهم في تصوير أجزاء من الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكتروني عبر تليجرام، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة اليوم باللجان الامتحانية.

تحديد هوية الطلاب الغشاشين من خلال الباركود السري

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه تم تحديد هوية الطلاب الغشاشين من خلال الباركود السري الموجود علي ورق الأسئلة، مؤكداً أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة علي الطلاب.

تحرير محاضر غش

وأشار المصدر، أنه تم تحرير محاضرغش للطلاب، وتحريز أداة الغش بحوزته، وإرفاقها مع المحضر لأثبات الواقعة، ويتم التحقيق معه بعد الانتهاء من الامتحان، لتطبيق الإجراءات القانونية عليهم وفقاً لقانون مكافحة الأخلال بالامتحانات والتي تصل العقوبة به للحبس والغرامة والحرمان من الامتحان والرسوب.

وفي نفس السياق يختتم طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والإدبية، امتحانات الدور الأول، يوم الخميس 21 يوليو بامتحانات الإحياء لشعبة علمي علوم، والفلسفة والمنطق الشعبة الإدبية، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة.