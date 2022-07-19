عمليات التعليم تحدد هوية الطلاب مصوري أسئلة الجبر والهندسة الفراغية

قال مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكن من تحديد هوية الطلاب مصور أسئلة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» ونشرها على صفحات الغش بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان.

ضبط الهواتف المحمولة المستخدمة

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم ضبط الهواتف المحمولة المستخدمة مع الطلاب مصوري الأسئلة والتحفظ عليها، وتحررت محاضر غش للطلاب الغشاشين، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية ضد الطلاب.

وأشار المصدر، إلى أنّه سيتم تطبيق قانون مكافحة الغش علي الطلاب الغشاشين، لافتاً إلي أنه لا يتم حرمان الطلاب من استكمال باقي الامتحانات، لكن بعد تحرير محضر إثبات حالة بحوزته، وإرفاقها مع المحضر، لتكون مستندًا، خلال التحقيقات التي تتم معه.

عقوبة الطلاب الغشاشين

ولفت المصدر، إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيقات وثبوت الواقعة، أنه سيتم حجب نتيجة الامتحان وإعلانه راسبًا في كل المواد، وفق قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.

ووفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.