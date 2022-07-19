ميدفيديف: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا.. والسلام سيكون وفق شروطها

قال رئيس روسيا السابق دميتري ميدفيديف اليوم، إنَّ بلاده ستنتصر على أوكرانيا وستحدد شروط أي اتفاق سلام مستقبلي مع كييف. وأضاف «ميدفيدف»، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي حاليا، على قناة «تليجرام»: «ستحقق روسيا جميع أهدافها، والسلام سيكون وفق شروطنا»، وذلك بحسب موقع «سكاي نيوز».

روسيا تواجه نقصا حادا في الأفراد

وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم، أنَّ روسيا تجد صعوبة في الحفاظ على قوة هجومية فعالة منذ بدء عمليتها في أوكرانيا، ومن المرجح أن تتزايد المشكلة بشكل كبير، وفقًا ما نقلته وكالة «رويترز».

وأضافت أنَّ روسيا تواجه نقصًا حادًا في الأفراد، إذ يواجه المخططون الروس مشكلة بين نشر قوات الاحتياط في دونباس، أو الدفاع في ظل الهجمات المضادة الأوكرانية في قطاع خيرسون الجنوبي الغربي، وتابعت الوزارة، في بيان، أنَّه بينما قد تستمر روسيا في تحقيق المزيد من المكاسب وتحقيق أهدافها، إلى أنها سوف تكون عملياتها ومعدل تقدمها بطيئين للغاية.

بوتين: نطور التكنولوجيا وندعم الشركات

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إن عزل بلاده عن باقي دول العالم أمر مستحيل، وإنه على بلاده أن تركز على تطوير التكنولوجيا الخاصة بها ودعم الشركات لسرعة النمو.

وذكر «بوتين» في مؤتمر عبر الفيديو أنَّ الدول التي فرضت عقوبات على روسيا «لن تثنينا عن طريق التنمية، وفي نفس السياق، أضاف الرئيس الروسي» أن هذه العقوبات تمثل تحديًا كبيرًا، لكن روسيا لن تستسلم، كما يتمني الكثيرون، وأشار إلى أنه من الضرورة الاعتماد على تطوير الصناعات الروسية المحلية وفق الموارد المتاحة في البلاد.

الروبل يرتفع إلى مستوي يفوق ما قبل الحرب

يذكر أنَّ روسيا تعرضت لعقوبات اقتصادية منذ بدء الحرب، حيث أوقفت شركات غربية نشاطها في موسكو، وخفضت بعض دول الأوربية اعتمادها على النفط الروسي، لكن الدول الغربية تكبدت خسائر من جراء قرارها، في حين تأثر الروبل في بداية الحرب، لكن العملة الروسية سرعان ما استعادت مكانتها وارتفعت قيمتها إلى مستوى يفوق ما كانت عليه قبل الحرب.