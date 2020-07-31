ميدفيديف يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى

هنأ نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، مسلمي روسيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ميدفيديف، في تهنئته، إنّ هذا اليوم يمتلئ بأصفى المشاعر والتوقعات لجميع المسلمين، ويرمز للرحمة ويدعو للخير والاحترام المتبادل والولاء للتقاليد القديمة، واحترام الأكبر سنا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأعرب ميدفيديف، عن تقديره العالي لتفاعل الدولة مع الإدارات الروحية لمسلمي روسيا، مضيفا: "نؤيد مشاركة هذه الإدارات في الحياة الاجتماعية لبلدنا، ونعتبرها أساسا للحوار بين الأعراق والأديان ونرحب بجهودها الهادفة إلى مكافحة التطرف الديني والتعصب والحفاظ على الوفاق في المجتمع"، متمنيا لمسلمي روسيا أطيب التمنيات بالرفاهية والنجاح .

حاكم فيينا يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

وفي النمسا، أعرب حاكم العاصمة فيينا، ميخائيل لودفيج عن خالص تهنئته إلى مسلمي النمسا والعالم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال لودفيج في رسالة تهنئة، اليوم: "نتقدم بخالص التهنئة بعيد الأضحى وهو أكبر الأعياد الإسلامية، وأتمنى لكل مسلمي النمسا عيدا رائعا مليئا بالسلام والصحة والخير".

وأضاف لودفيج، أنّ العيد هذا العام يأتي وسط صراع العالم مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنّ الاحتفال بالعيد يكون في القلب أكثر من المكان، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على المسافات، متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية.