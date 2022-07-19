محمد علي رزق يحتفل بعيد ميلاد زوجته: كل سنة وأنت مالية دنيتي «صور»

حرص الفنان محمد علي رزق على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته، وقدّم إليها رسالة حب رومانسية، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محمد علي رزق يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وشارك محمد علي رزق العديد من الصور التي تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلا: «النهارده عيد ميلاد السرطان الأعظم اللي في حياتي، وأنت طيبة يا حبيبتي ودايماً جنبي ومالية عليا دنيتي كلها، عقبال سنين كتير كلها فرحة وانبساط».

آخر أعمال محمد علي رزق

يذكر أن «رزق» شارك مؤخرا في العرض المسرحي «كاليجولا» على المسرح العائم بالمنيل، والذي توقف عرضه الأيام الماضية بسبب انطلاق المهرجان القومي المسرحي الذي من المقرر بدايته يوم 24 من يوليو الجاري، وتستمر فاعلياته حتى يوم 8 من أغسطس المقبل.

أبطال مسرحية «كاليجولا»

يشارك في بطولة مسرحية «كاليجولا»، محمد علي رزق، أوتوكا، محمد العربي، رباب طارق ومحمد دياب، وهي من تأليف ألبير كامو، إعداد وإخراج محمد عز الدين.

وكان محمد علي رزق طالب من قبل بالاهتمام بالمهرجانات الفنية للمسرح والعروض المسرحية مثل الاهتمام بالمهرجانات السينمائية والموسيقية، وكتب عبر حسابه على «الفيسبوك» قائلا: «هو ليه ما بيحصلش تغطية إعلامية لمهرجانات المسرح، ومش بنعاملها معاملة مهرجانات السينما، بجد الموضوع ده لو حصل هيبقى فيه استفادة لكل الأطراف».

أما عن آخر أعمال «رزق» الدرامية فهو شارك في السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال مشاركته في مسلسل «المشوار» بطولة الفنان محمد رمضان، حيث جسد دور ابنة خالته ضمن أحداث العمل، فضلا عن مشاركته في مسلسل الاختيار الجزء الثالث.