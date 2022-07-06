محمد علي رزق: النهاردة آخر ليلة عرض لمسرحية «كاليجولا»

أعلن الفنان محمد علي رزق، أن ليلة العرض الأخيرة لمسرحية «كاليجولا»، ستكون مساء اليوم الأربعاء، على أن يتوقف عرضها بسبب فاعليات المهرجان القومي للمسرح، المقرر انطلاقه يوم 24 يوليو من الشهر الجاري ويستمر حتى 8 أغسطس.

سبب توقف عرض مسرحية «كاليجولا»

وكتب محمد علي رزق، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قائلًا: «النهاردة الأربعاء الساعة 8.30 مساءً، على المسرح العائم بالمنيل، آخر ليلة عرض لمسرحية كاليجولا، وذلك قبل انطلاق المهرجان القومي للمسرح».

أسعار تذاكر مسرحية «كاليجولا»

وأشار إلى أن أسعار تذاكر مسرحية «كاليجولا» تتراوح من 37 وحتى 57 جنيهًا، ويبدأ بيعها من خلال شباك التذاكر بداية من الساعة 5 عصرًا.

يذكر أن مسرحية «كاليجولا»، من تأليف ألبير كامو، إعداد وإخراج محمد عز الدين، ويشارك في بطولتها محمد علي رزق، أوتوكا، محمد العربي، رباب طارق ومحمد دياب.