رئيس الشيوخ يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس أمم أفريقيا: أداء قوي

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لوزير الشباب والرياضة ولاتحاد كرة اليد ولأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب المصري.

جاء ذلك بعد فوزهم بـ بطولة أفريقيا لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي والمرة الثامنة في تاريخهم وتأهلهم لبطولة كأس العالم 2023.

رئيس الشيوخ يشيد بأداء منتخب اليد

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، بأداء المنتخب القوي والرائع خلال المباريات الذي أسعد به الجماهير المصرية متمنياً لهم «التوفيق في بطولة كأس العالم القادمة، وتحقيق أفضل النتائج لتستمر مسيرة إنجازات هذا المنتخب البطل الذي عودنا دائمًا على وضع اسم مصر في مصاف الأبطال أفريقياً وعالمياً».