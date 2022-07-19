السيسي يغادر ألمانيا بعد زيارة ناجحة ويتجه إلى صربيا

قال السفير بسام راضي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يختتم زيارته إلى دولة ألمانيا اليوم، ويتجه إلى العاصمة الصربية بلجراد، في زيارة ثنائية رسمية هي الأولى من نوعها، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

العلاقات المصرية الصربية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ زيارة الرئيس السيسي إلى بلجراد، ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كلمة للرئيس في جامعة بلجراد

ويتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس، وعلى رأسها إلقاء كلمة في جامعة بلجراد، تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلًا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.