الخارجية الألمانية تشيد بجهود «السيسي» في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية بمصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، حيث حرص الرئيس خلال الزيارة، على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ألمانيا، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما أعرب عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألماني خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

دعم العلاقات المصرية الألمانية

من جانبها، رحبت وزيرة الخارجية الألمانية، بزيارة الرئيس إلى برلين، مؤكدةً أنّها ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصةً في ظل التزام الحكومة الألمانية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات.

التنمية الشاملة والمستدامة

وأشادت بيربوك، بجهود الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلادها لتلك الجهود.

الملفات الإقليمية والدولية

وشهد اللقاء التباحث بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية السلبية على المستوى العالمي، إلى جانب مستجدات جائحة كورونا، وكذلك ظاهرة تغير المناخ في ظل انعقاد حوار بطرسبرج، واستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر 2022.

تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في شرق المتوسط وليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد، أنّه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضي الدول وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني اللازم لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن تطلع بلادها لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر، بشأن قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيدةً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.