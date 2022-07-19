مجنونة هاني شاكر في لبنان تثير الجدل باستقبالها لأمير الغناء.. «كتبت أغانيه على عبايتها»

في ظاهرة غير مكررة، ظهرت إحدى معجبات الفنان هاني شاكر بحفله الأخير في لبنان، مرتدية عباءة سوداء مكتوب عليها معظم أسماء أغانيه التي قدمها على مدار مشواره الفني.

وانتشرت تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرصت السيدة على انتظار هاني شاكر من أجل السلام عليه والحصول على صورة تذكارية، وبعد انتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلق الجمهور عليها لقب «مجنونة هاني شاكر»، خاصة أنه ليس الحفل الأول الذي تحاول حضوره لأمير الغناء العربي.

مجنونة هاني شاكر تثير الجدل بحفله الأخير

واختارت تلك السيدة عددا من الأغنيات لتطبعها على العباءة؛ منها: «حب وبس، على الضحكاية، صاحب الجلالة الحب، الحلم الجميل»، جاء ذلك خلال إحياء الفنان هاني شاكر حفله الأخير 17 يوليو الماضي في صيدا بدولة لبنان.

حفل هاني شاكر الأخير في لبنان

وتفاعل الجمهور مع الفنان هاني شاكر بشكل كبير، خاصة أنه يعتبر الحفل الأول له بعد قرار استقالته من نقابة المهن الموسيقية.

استقالة هاني شاكر من منصبه

وطالب أعضاء الجمعية العمومية هاني شاكر بالرجوع عن قراره، والعودة من جديد لمنصبه، وعلى الرغم من ذلك ترشح أكثر من اسم لشغل المنصب الذي من المتوقع أن تجرى له انتخابات في حال الموافقة عليها مع بداية الشهر المقبل، ومنهم الفنان والنقيب السابق مصطفى كامل، والاسم الثاني الذي رشحه أعضاء الجمعية العمومية كان عازف الإيقاع سعيد الأرتيست الذي يعد واحدا من أهم الموسيقيين في تاريخ مصر.