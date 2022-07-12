حسن إش إش يطالب هاني شاكر بإخطار رئيس اتحاد النقابات باستقالته

طالب الملحن حسن إش إش، عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، الفنان هاني شاكر بضرورة إعلان استقالته أمام الجمعية العمومية للموسيقيين، وذلك عن طريق إخطار رئيس الاتحاد للنقابات الثلاثة.

وقال حسن إش إش خلال بيان صحفي: «أطالب النقيب الفنان هاني شاكر بإخلاء مسؤوليته أمام الجمعية العمومية للموسيقيين بإخطار رئيس الاتحاد للنقابات الثلاثة بالاستقالة، على أن يقوم رئيس الأتحاد بتشكيل لجنة من مجلس الاتحاد وإخطار الجهاز المركزي للحضور وإبداء الرأي، ولجنة من أعضاء الجمعية العمومية للموسيقيين لحصر أموال النقابة».

بيان حسن إش إش بشأن استقالة هاني شاكر

وأضاف: «حيث انه لم تُناقش الموازنة السنوية من شهر أغسطس 2015، تاريخ تولي هاني شاكر النقابة، وحسب قانون النقابات وأسوة بنقابة الممثلين، لم يعلن بعقد الاجتماع السنوي لمناقشة الميزانية، ولم يخطر الموسيقيين بخطاب بعلم الوصول للحضور لمناقشة الميزانية عن طريق البريد والجرائد الرسمية، وبالتالي لم يتم إرسال الميزانية للأعضاء للاطلاع عليها وعلى صحتها وسلامتها قبل الاجتماع بـ15 يوما على الأقل لدراستها استعداد لمناقشة أرصدة البنوك بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وكذلك النقدي والأصول الثابتة وما شابه ذلك».

وتابع حسن إش إش: «كما أطالب النقيب المنتظر بعدم التهاون في استلام النقابة عن طريق اللجنة عاليه لحسن نواياه وأمان للأعضاء ولإنجازاته».

استقالة هاني شاكر

وكان الفنان هاني شاكر أعلن مؤخرًا استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت أثناء المؤتمر الصحفي بسبب الأزمة بين حسن شاكوش وشعبة الإيقاع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، ثم قيامه بتقديم استقالته ورقيا إلى مجلس إدارة النقابة.