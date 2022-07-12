من المرشحون لخلافة هاني شاكر في نقابة الموسيقيين؟

منذ تقديم الفنان الكبير هاني شاكر لاستقالته من نقابة المهن الموسيقية، والنقابة ما زالت على صفيح ساخن لعدم فهم نظام المرحلة المقبلة، خاصة وأنه ولابد من فتح باب الترشح على منصب النقيب لخلوه.

مصطفى كامل يرفض منصب النقيب

خلال الساعات الماضية ترشح أكثر من اسم لشغل المنصب الذي من المتوقع أن تجرى على الانتخابات في حال الموافقة عليها مع بداية الشهر المقبل.

يأتي على رأس تلك الأسماء الفنان والنقيب السابق مصطفى كامل، ورغم أن كامل كان قد أعلن من قبل عدم ترشحه من جديد للنقابة وخسارته مرتان منصب النقيب أمام هاني شاكر، إلا أن كبار الموسيقيين يريدونه من أجل حل مشاكل النقابة وإيقاف الأزمات التي دخلتها النقابة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم الموسيقار حلمي بكر الذي قال في تصريحات تليفزيونية إنه لا يوجد مرشح للنقابة سوى مصطفى كامل.

سعيد الأرتيست يمتلك 40% من عضوية الموسيقيين

الاسم الثاني الذي رشحه أعضاء الجمعية العمومية كان عازف الإيقاع سعيد الأرتيست والذي يعد واحدا من أهم الموسيقيين في مصر والعالم العربي، ويمتلك أكثر من 40% من أصوات النقابة، كما أنه كان الوحيد من وجهة نظر عدد كبير من الموسيقيين الذي دافع عنهم ورفض فكرة وجود مؤدي المهرجانات اللذين أساءوا للمهنة وسخروا من العازفين فيها.

أما الاسم الثالث والذي ظهر خلال الساعات الماضية وهو دكتور هشام العربي أحد أهم عازفي الرق والدفوف في مصر والعالم العربي وهو أيضا من ترشيح عدد كبير من الموسيقيين.