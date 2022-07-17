القصة الكاملة لأزمة هاني شاكر مع الجنسية الدومينيكة: «أنا فنان وطني»

تصدر الفنان هاني شاكر ترند مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد حصوله على جواز السفر الدومينيكي من قبل إحدى الشركات في دولة الأردن، وهو الأمر الذي عرضه لبعض الانتقادات.

وحرص الفنان هاني شاكر على الخروج والرد على المشككين في وطنيته بعد الحصول على الجنسية من خلال لقاء مع «et بالعربي»، حيث قال إنه حدث مهم بالنسبة له للغاية على الرغم من فهم رواد مواقع التواصل له بشكل خاطئ مثلما يحدث دائما، فكل شخص يفهم المواضيع بطريقته الخاصة حتى وإن كانت خاطئة، حسب قوله.

هاني شاكر يرد على المشككين في وطنيته

وأكد شاكر بأن هذا «الباسبور» ليس له أي علاقة بوطنيته، قائلا إنه فنان وطني وهذا الأمر معروف للجميع، وأنه لا يمكن أن يقدم على اتخاذ مثل هذه الخطوة إذا كان هناك قلق على جنسيته المصرية أو أنه يمكن أن يطرح أمر التنازل عنها.

هاني شاكر يعتز بمصريته

وتابع هاني شاكر، أنه يعتز بمصريته وبجنسيته المصرية وبوطنه وبلده، مؤكدًا أنه لو كان هناك شرط بأن الحصول على الجنسية الدومينيكة يستلزم التنازل عن جنسيته المصرية، بالطبع كان سيرفض الأمر تمامًا؛ لأنه حريص وفخور بجنسيته المصرية قائلا: «عايز أطمنكوا إن مصر الفترة الجاية هتكون قوية جدًا وهتكون من ضمن الدول القوية اقتصاديًا فى الشرق الأوسط، وده نتيجة السياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي».