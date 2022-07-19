الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بمنح التفرغ لعام 2022 /2023

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بعد اعتمادها من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بمنح التفرغ لعام 2022/ 2023، والتي تنظمها الإدارة العامة لمنح التفرغ برئاسة الدكتورة إيمان نجم رئيس الادارة المركزية للشئون الادبية والمسابقات، عن أسماء الحاصلين على منح تفرغ للمبدعين المتميزين الذين ترقى أعمالهم الإبداعية للمستوى المطلوب، وتأتى أسماء الفائزين كالتالي:

أولا :- أسماء الحاصلين على منحة تفرغ للعام المالي 2022/2023 (تجديد)

التصوير:

1- عمر على عمر الفيومي.

2- رانيا محمود محمد أحمد رجب.

3- محمد كمال عبد الهادي عبد الحليم .

4- ولاء أبو العينين إسماعيل محمد أبو علي.

5- مكرم كامل خليل يوسف

6- أحمد محمد فتح الله عقل عبد الجواد

7- عصام الدين طه علي يوسف

8- أحمد شعبان أبو العلا السيد

9- سارة أيمن جمال احمد الطنطاوي

10- عمر عبد اللطيف على أبو العينين الشرقاوي

11- مارتينا محسن كمال كامل

12- أحمد مجدي عبد الله إبراهيم خطاب

13 ماهيتاب مجدى على عبد البارى

14 مصطفى محمد حلمي أحمد

15 انسيمون نادي ناثان غالي

16 نادية جبريل شحاتة معوض

17 آلاء سيد محمد على

18 محمد عزمي رزق جبر الهلالي

19 جيهان قرني سعودي السيد

20 نشوى إبراهيم جبر الحناوى

• التصوير الجداري:

21 مها محمد محمد العوادلي

• التصوير الفوتوغرافي:

22 محمد عمر محمود عمر

• التصوير الضوئي:

23 أحمد صوفي عبد الجيد شعبان

24 أحمد عبد العزيز محمد زعبل

• الرسم:

25 غادة أحمد محمد حسن الزيات

26 مصطفى طه محمد حسن

27 سارة سليمان سالم حماد جويلي

28 هاني كمال محمد أحمد

29 جيهان محمد فتحي عبد الحميد

30 عبير السيد أحمد محمد

• الجرافيك:

31 هدير صلاح الحسيني محمد زردق

32 أماني جمال عبد الغنى محمود الجيار

33 منى حمدي حسن فودة

34 مي محمد جمال الدين جلال الدين موسى

35 جيهان فاروق فخرى حسن

36 محمود محمد زكى حسن المغربي

37 ندى على عيد علي قنديل

38 سمر أيمن عبد العظيم محمد فودة

39 سامح فرح جاب الله سدراك

• الخط العربي:

40 محمد حسن أحمد عطا

41 رامي كمال حسن قنديل

42 محمد على خليل على

43 محمد أبو الإسعاد فرحات أبو الإسعاد

44 أحمد علي علي فرج عيسى

45 وسام منصور عبد المنعم المحضي

46 حسام علي السيد علي

47 شادي كمال حسن قنديل

48 أسماء سيد إبراهيم عبد العليم

49 أشرف حسن علي سيد أبو عاشور

50 فتوح محمد عبد الوهاب الكومي

51 سالم سيد أبو بكر خليل

52 محمد أبو المجد أحمد سليم

• النحت:

53 عبد المسيح حبيب سعد شحاته

54 خالد عبد الرشيد عبدالعليم دروال

55 عماد الدين محمد أحمد محمد

56 حسام محمد محمد السيد

57 مارسيل صموئيل رياض ايسخيرون

58 انجى إبراهيم أحمد عمارة

59 أحمد محمد أحمد علي بدوى

60 حسن ناجى محمد السيد

61 بيطر لبان أساف أسخرون

62 عربي أحمد حسن سعد

63 عماد عزت جرجس شنودة

64 كمال أحمد السيد أحمد

65 بافلي سامي حنا حنس

66 عبده سعد عبده مصطفى

67 وائل عبد العاطي عبد الحميد الشافعي

68 عادل محمد عبد المنعم بيومي

69 حسام حسين حامد حسين

70 حسام خالد سعد بكر

• الخزف:

71 أسماء مجدي محمد حسني

72 محمد فتحي حمزه خليل

73 حسن يونس شبط أدم

• الاشغال الفنية:

74 نجوى إبراهيم سيد احمد عزام

75 مريم عماد حكيم ميخائيل

76 نهى إبراهيم سيد أحمد عزام

77 محمد فاروق محمد موسى

78 دينا عبد الوهاب شاكر ادم

79 سماح فاروق أبو حلقه محمد

80 لبنى عبد العزيز حافظ محمود الجندي

81 يمنى علي محمد محمد ياسين

82 هدى فايز مصطفى درويش

83 فاطمة محمد علي عبد الحفيظ

84 داليا عبد الوهاب شاكر ادم

85 نادية صالح عبده صالح

86 دعاء عبد الوهاب شاكر ادم

87 مها صبري محمد الفقي

88 مي أحمد فريد حسين عبد الحميد

89 عبد الله محمد درويش الدكماوي

90 سعيد محمد ناجى الباجوري

• حُلي:

91 عبير زكريا عطية بشندي

92 غادة عبد العظيم علي عبد الغني

93 امين سيد امين مطاوع

94 اشجان فاروق ابو حلقه محمد حسنين

95 رنا اشرف سعد عبد الحميد الصلحاتي96 هالة ابو جازية أحمد حسن

• فن العرائس:97 رحمه محمد عبد العال محجوب • الأزياء:98 نحمده مرسى محمد مرسى • بحث فني:99 مجدي مجدي محمود زيدان هليل • رسوم أطفال:

100 إسراء خالد محمد صابر101 فايزة مصطفى مصطفى نوار

• كاريكاتير:

102 فاروق موسى سليمان موسى103 مروة إبراهيم عبد الوهاب سلامة • فن كتاب:

104 عزيزة سليمان عبد الله محمد105 إيمان صلاح الدين محمد صالح106 سوزان محمد عبد الرؤف عصر • كوميكس:

107 كريم عبد الرؤوف عبد المنعم سيد أحمد108 عمرو سعيد حسين إبراهيم

• الميديا:

109 حسن هاشم حسن القمبشاوى110 عمرو سيد خليفة دياب111 إيمان حسين عبد الحميد عبد العزيز112 زينب أحمد محمد محمد شاهين113 أحمد محسن منصور حسن114 دعاء سيد عبد المنعم علي115 محمد مسعد محمد هاشم • الرسوم المتحركة:

116 عمرو محمد السيد أبو زيد117 أحمد مهدي حميده مهدي118 أحمد محمد الضوي عبد المجيد • ميكس ميديا:

119 نديم محمد أحمد عرابي120 منه الله محمود احمد سعيد121 همت مصطفى محمود ريان122 مايدا تامر عبد الغنى عبد الفتاح النوري

• الرواية :

123 هيثم السيد إسماعيل شحاته منتصر124 جمالات عبد اللطيف محمد خليفة125 السيد عبد العزيز علي نجم126 مجدي مصطفى محمد القوصي127 عادل سعد محمد سعد128 محمد جراح محمد تاج الدين129 محمود رجب علي قنديل130 أمير محمد مصطفى علي131 السيد عباس إبراهيم العدل132 هناء السيد متولي السيد133 سعديه عبد الحليم خليفة جاد134 صلاح الدين محمود محمد معاطي135 سمير رمزي أحمد المنزلاوي136 أحمد جمال صادق جابر137 سامح محمود عبد السلام الجباس138 محمد عبد الله عبد الله عيسى 139 علياء علي عبد المولى أحمد هيكل140 مروة عبد الوهاب شاكر أدم141 شطبي يوسف ميخائيل تادرس142 أمل عبد المجيد عبد المجيد زيادة143 حسن خلف حسين محمد144 محمود عبد الله تهامي حسين145 عاطف السيد عبد الرحمن محمد146 أميرة سعيد أحمد عزالدين الأشول147 فاطمة هانم طه محمد يعقوب • الشعر :148 محمد عبدالله أحمد بغدادي149 حمدى محمد حسين محمود150 أحمد شوقى أحمد محمد حجاب151 مصطفى إبراهيم محمد أبو هلال152 مدحت منير منصور سيدهم153 محمد سالم محمد أبوزيد ملوك154 أحمد محمد فضل شبلول155 بدوى مبارك أبو الحمد يوسف156 فولاذ عبدالله الأنور أحمد السيد فواز157 وداد حنفى حسين محمود الهوارى158 محمود سباق إبراهيم أحمد159 علاء الدين على محمد160 تقى المرسى مصطفى مخلوف161 السيد حسن عبد الفتاح السيد162 جابر أحمد محمود بسيوني163 فاتن متولى محمد حسانين164 أحمد محمد عبدالوهاب سعيد الغابة165 رانيه متولى إبراهيم متولى166 سفيان صلاح هلال رزق • أدب الأطفال: 167 صفاء فريد عبد العزيز البيلي168 أحمد محمد طوسون عبد العزيز توفيق169 زينب رشاد محمد (زينب أبو سنة)170 مجدي مرعي حسن عبد الله171 بدور فرج محمد إبراهيم 172 أحمد قرني محمد شحاته173 أمال إبراهيم سعيد إبراهيم • النقد والدراسات: 174 لنا جاسم عبد الرحمن جاسم 175 محمد عبدالعال موسى عبد العال176 نشوى أحمد إسماعيل مرسال 177 منى محمد حسن بركات178 مصطفى محمد عبد الله إبراهيم 179 كاميليا عبد الفتاح حفني عامر180 عتاب عادل عبد الستار السيد 181 عمرو أحمد محمد العزالي

• العلوم الاجتماعية:182 إيمان عبد الحكم حسن محمد 183 عمرو عبد الحميد منشاوي إسماعيل184 عبدالحليم إبراهيم المنسي مصطفى185 السيد عبد القادر عيد فراج (عبد القادر الهواري)186 سيد مهدي عبد الوهاب حسن عنبه187 محمد طه محمود حسن أبو عياد188 محمد محمد إسماعيل نوار189 إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي190 مصطفى محمد أحمد محمد ضبع191 عمرو إسماعيل محمد إسماعيل192 خالد محمد عوض غازي سليمان • الترجمة:

193 روحية عبد العزيز أحمد يوسف194 حسن حجازي حسن حجازي195 عبده عبد العزيز أحمد عبد الفتاح • المسرح:

196 ممدوح فهمي عبد الله197 على محمد على عثمان 198 محمود محمد محمود القليني

ثانيًا :- أسماء الحاصلين على منحة تفرغ للعام المالي 2022/2023 (جدد)

• التصوير:

199 جمال هلال البنداري هلال200 أمجد تاوضروس حناوي تاوضروس201 إسراء أحمد محمد أنور محمد202 غادة أحمد مصطفى النجار203 حماس حامد إبراهيم زايد صباحي204 ماريت مختار صابر صليب205 فارس أحمد فارس عبد اللطيف206 سميح سامح نعيم زكي207 خالد العجيزي فتح الله أحمد208 بيشوي إبراهيم ظريف عزيز209 أحمد هاشم محمد حسين210 رباب أحمد حسين حسن حسيب الدفراوي211 ادهم أحمد بدوي أحمد212 عبدالناصر جمعه إبراهيم عبده السعدني213 خشوع هشام فاروق توفيق الجوهري214 غيداء أشرف عبد الحميد أحمد عامر215 احمد السيد محمد مصطفى216 ماهر محمد عبد القادر محمد217 احمد إبراهيم محمد إبراهيم هلال218 نرمين محمود نديم محمود يوسف219 كرستين صفوت فخري إسحاق220 وليد محمد عبد الرازق علي221 سلمي جمال السيد عقال السيد222 حسني عبد الصبور حسن أحمد223 محمد محمد كمال الدين محمد كردوس224 مني فتحي إسماعيل حسن225 مينا مجدي داوس صليب226 إسراء يسري محمود زهدي كاظم227 مينا شنودة بطرس شنودة228 أمير عبد الغني أنور عبد الغني السيد229 إيمان عصام عبد المنعم عبد الرحمن230 صابر جمال صابر عيسي231 كمال عبد الجواد كمال عبد الجواد • التصوير الجداري:

232 مروه سيد محمود محمد قنديل233 روماني سمير إبراهيم سليمان234 نادر نبيل فايز عزيز235 فريد فايز إسكندر بقطر 236 دينا رأفت جاد الكريم أحمد237 أشجان مكارم محمود إسماعيل

• التصوير الفوتوغرافي:

238 نهال جمال عبد الناصر أحمد محمود الهواري239 سعاد محمد حسن عبد الحميد240 نوبي بديع إبراهيم النوبي • الرسم:

241 نرمين المحمدي رمضان جبر242 ندا السعيد السعيد محمد صالح243 احمد محروس قبيصي سيد244 سارة جمال محمد أحمد 245 احمد مقبل عبد الحميد احمد246 عز الدين عمار احمد عبد الرحمن الشريف247 مروة احمد الطنطاوي محمد أبو النجا248 ديانا كمال صلاح انجلى249 عاطف محمد السعيد زرمبة250 تامر عرفة إمام محمد251 ادهم لطفي ساويرس بطرس • الجرافيك : 252 احمد عمر احمد حسن253 ساره إبراهيم عزوز عمران254 فاطمه شاكر عبد اللاه عبدالمجيد احمد255 هايدي محمد حسن عبد المجيد256 بسنت علي عادل محمد صابر257 سلمي حسين جابر محمد258 هديل حمدي حامد مطاوع259 هايدي ياسر محمد رؤف عبدالعزيز غنيم260 تسنيم محمد احمد سالم • خط عربى:

261 ناصر أحمد محمود سليم262 محمود عبد الله صديق عبدالله263 أحمد سعيد حسين على264 نادية محمد السيد نقشارة265 جمال احمد علي أبو مصطفي266 حنان وحيد حلمي أحمد سليمان267 مجدي محمد عفيفي باشه268 حماد سليمان احمد شركس269 منة الله احمد حسن احمد270 عبده مصطفي محمود محمود عبده271 إيمان إبراهيم عبد الله موسى 272 عماد سيد محمد سلامة273 إيمان سالم احمد عبدربه • النحت:

274 إبراهيم صلاح إبراهيم عبد الباقي275 ميادة عبد الحكيم احمد منير دردير276 مايكل وحيد فؤاد غبور277 وئام علي عمر محمد278 احمد فتح الله إسماعيل سرور279 نيرة اشرف عبد الحميد أحمد عامر280 علاء الدين محمد الطيب على محمد خليل281 حليم مكرم خليل معوض282 عمر عاطف صديق محمد283 باهر جميل معزوز حرز284 آية إبراهيم محمد صديق • الخزف:285 رحاب رشدي رشاد محمد286 اشرف عبد الهادي عبد الحميد عبد الفتاح287 سامح نصحي فرج الله مخائيل288 جهاد عبد المحسن عبد الرؤف عبد الرحيم • أشغال فنية:

289 الشيماء دسوقي علي خليل290 عزيزة محمود محمد على291 إبراهيم عبد الحميد ابراهيم البريدي292 ميرنا مكرم عطية ناشد293 عزيزة عبد الحميد محمد علي294 أميرة محمد حسني إبراهيم عبد الرحمن 295 مارسيل رضي بشري فرج الله296 ماريان إبراهيم فايز صادق297 رقية محمد أحمد شوقي سويلم298 إيناس حسين محمد عبد السميع299 زينب محمد المهدي احمد السيد300 إسلام هشام عبد الحفيظ عبد الحليم 301 نهي محمد رفعت حمزة المغير302 مروة أحمد ربيع احمد 303 رشا مصطفي ممدوح على304 مروة ماجد محمد عاطف علي305 مصطفي مصطفي محمد السيد الوكيل306 هند ماهر فهمي راغب

• حُلي:

307 هيثم احمد بدوي أحمد308 هادي يسري لبيب صليب

• مسرح عرائس:

309 روشان محمد محمد العوادلي • رسوم أطفال:310 سها حمدي احمد هاشم الحضري • كاريكاتير:311 إسماعيل إبراهيم محمد إبراهيم • فن كتاب:312 هبه احمد محمود على الديب • كوميكس:113 عمرو عكاشة عبد الماجد خلى • الميديا:314 محمد عزت سيد محمد315 محمد احمد محمد عبد العظيم حسن316 محمد إسماعيل شوقي خليفة317 سيد علي عبد الخالق على318 اشرف فاروق علي حسن319 مايكل موريس رياض وهبة

• رسوم متحركة:320 ابتسام إبراهيم محمد على شكرى • ميكس ميديا:321 مينا مجدي صبحي توفيق جرجس322 إيمان إبراهيم احمد السيد عبد العاطي323 فاطمة رمضان سيد سليم324 هبة الله محمد توفيق عبداللطيف خليف325 ايفيلين نادي خليل ملاك • الــــــــرواية:326 تيسير عبد الفراج عبد الحفيظ عبد النافع327 مرفت إبراهيم إبراهيم علي البربري328 أسامة عبد الفتاح مرسي حبشي329 إيهاب محمد همام عبد الرحمن330 فرج مجاهد عبد الوهاب أبو وطفه331 محمد علام محمد علام332 رضوى فاضل عبد السلام الأسود333 محمد صبري قرني أحمد334 هناء محمد أحمد صميدة (هناء نور)335 فتحي محمود إسماعيل السيد (فتحي إسماعيل)336 فاتن محمد محمود دسوقي337 محمود أمين عبد الحافظ سيد أحمد338 سمير فوزي إبراهيم كراويه339 فرج فرج محمود الجعبيري340 سناء عبد العزيز متولي صبره341 شاهيناز محمد بهي الفقي342 محمد محمود إسماعيل جاد343 محمد عبد الله الفقي344 نهى عبد الرازق محمد محمد بلال • الشعر:

345 محمد عبد المحسن سليمان مطر346 شاكر نعمان محمد المغربي347 احمد معروف عبد العزيز شلبي348 محمود محمد محمود ابراهيم 349 مجدي عطية محمود سعيد350 رشا السيد محمود زقيزق351 مجدي السعيد محمد إبراهيم عوض352 الجميلي أحمد شحاته حسن353 فوزي عيسى أحمد كمال الدين354 احمد اسماعيل مرسال 355 محمد عبد السلام محمد الدرديري356 علي عبد الرحمن نوح مصطفى357 محمود كامل محمد عوده358 نجلاء عبد الهادي محمد الشنواني359 البيومي محمد البيومي عوض360 صادق أحمد أمين عثمان361 حنان رجب إبراهيم شاهين362 تامر محمد إبراهيم مصطفى الهلال 363 رأفت محمد محمود رشوان364 تامر أحمد أنور أحمد365 حاتم محمد عبدالحليم عبدالرحمن الاطير • أدب الأطفال: 366 السيد محمد إبراهيم أحمد بهنسي367 رضا السيد محمد سلام368 صابر حسين خليل عبد الجواد369 رتيبة عبد العزيز أمين علي370 أحمد مصطفى أحمد صبيح • النقد والدراسات الأدبية: 371 محمد أمجد محمد عبد الحافظ ريان372 محمد شوقي عبد الحميد علي يحيى373 خالد عبد الجبار الدردير أحمد عاشور 374 السعيد محمد السعيد المرسي الغزاوي375 محمد عبد الباسط زيدان شحيبر376 محمد هلال البيلي أحمد

• علوم اجتماعية:

377 فاتن محمد السيد محمد عرفة

378 وفاء عبد القادر محمد حسين

379 رضا أبو بكر طويل عبد العال عامر •

المسرح:

380 فتحي عبد المعبود عيد البريشي381 عبد الفتاح عبد الفتاح محمد البيه

• الترجمة:

382 نجوى عنتر عبد العزيز كامل • الموسيقى: 383 أمجد سمير هنري وهبه