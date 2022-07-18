 وزارة الثقافة: مليون ونصف جنيه إيرادات سينما الشعب في عيد الأضحى

أعلنت وزارة الثقافة أن إيرادات عروض افلام مشروع سينما الشعب، والذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بلغت مليون نصف المليون جنيه، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم.

ويشهد مشروع سينما الشعب، إقبالا كثيفا من الجمهور خاصة في أقاليم الصعيد والوجه البحري، وتعرض حاليا 3 أفلام ضمن المشروع وهي «كيرة والجن، وبحبك، وعمهم»، تزامنا مع العرض التجاري للأفلام في مصر والخارج، على ألا يزيد سعر التذكرة في قصور الثقافة على 40 جنيها، هذا إلى جانب تخفيض سعر تذكرة الحفلين الصباحيين في الـ10 ، والواحدة إلى 20 جنيها للتذكرة، في جميع الأيام عدا الإجازات الرسمية، بناء على قرار وزيرة الثقافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمشاهدة أحدث العروض وخاصة الشباب.

سينما الشعب في المحافظة

ويجرى تنفيذ مشروع سينما الشعب في دور العرض السينمائي التابعة لقصور الثقافة في 14 موقعًا ثقافيًا تتبع 11 محافظة منذ عيد الأضحى هي قصر السينما في جاردن سيتي بالقاهرة، قصر الأنفوشي بالإسكندرية، وادي النطرون ودمنهور بمحافظة البحيرة، وسينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، سينما مسرح 23 يوليو بالمحلة والمركز الثقافي بطنطا محافظة الغربية، وسينما مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الوادي الجديد، وقصر الزعيم جمال عبد الناصر في بنى مر بأسيوط، شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وقصر ثقافة كفر الشيخ.

أفلام سينما الشعب

يعرض مشروع سينما الشعب الذي يشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما، 3 أفلام هي فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد عن روايته المشار إليها، وبطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وهند صبري، وسيد رجب، وفيلم «بحبك» تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وفيلم «عمهم» بطولة محمد إمام.