«ألسن عين شمس» تعلن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا 2022

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2022-2023 اعتباراً من 1/8/2022 إلى 31/8/2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

أقسام القبول بالدراسات العليا

وأوضحت «سلوى»، في بيان لها، أن باب القبول سيتم فتحه لعدد من الدبلومات وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية بأقسام اللغة الانجليزية والفرنسية والصينية، دبلوم تكنولوجيا الترجمة بقسمي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، دكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة، ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول خلال الفترة من 3 إلى 6 من سبتمبر 2022.

«سلوى»: البرامج المستحدثة لمواكبة متطلبات سوق العمل

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، أن برنامج تكنولوجيا الترجمة الذي تم تفعيله العام الماضي من البرامج المستحدثة بغرض مواكبة متطلبات سوق العمل والإلمام بالتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بأنشطة الترجمة ويعد من أكثر البرامج التي تجد إقبالا ملحوظا من بين الطلاب.

ومن جانبها، أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن برنامج تكنولوجيا الترجمة سيفعل العام القادم بقسم اللغة الفرنسية ليجمع الطالب بين مهارات الترجمة وتطبيقات الحاسب الآلي، وأكد أن برامج الدراسات العليا تهدف إلى تعميق وصقل معارف ومهارات الطلاب في التخصصات المختلفة والتي تشمل اللغة والأدب والترجمة.