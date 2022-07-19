«العليا لاختبارات القدرات» تحدد موعد إرسال ضوابط عقدها للجامعات 

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، إنه يجر حالياً الاستعداد لانطلاق الاختبارات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، للكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات قدرات، مضيفا أنه تم الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بنوعية أسئلة كل كلية وإعداد الخطوط العريضة الخاصة بكيفية أداء الاختبارات.

وأكد رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، لـ«الوطن»، أن أداء الاختبارات يتوقف على رغبة الطالب فقط وهي متاحة أمام جميع الطلاب الراغبون في الالتحاق بالكليات التي تشترط الاختبارات مثل «الإعلام، التربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية».

وأضاف «قنديل»، أنه سيتم تسيلم كل هذه الضوابط للكليات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة تمهيداً لانطلاق الاختبارات، والتي ستعقد في لجان مؤمنة جيداً وتتخذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مع إلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية وعدم السماح بتداول الأدوات المستخدمة في الاختبار بين الطلاب.

الكليات التي تشترط اختبارات قدرات

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، عن قائمة الكليات التي تشترط اختبارات قدرات وهي:

- كلية الفنون الجميلة.

- كليات التمريض.

- كليات الفنون الجميلة «عمارة».

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات الإعلام.

- كليات التربية الفنية.

- كليات التربية الموسيقية.

- كليات التربية الرياضية.

- الجامعات التكنولوجية.

«كشك»: الاختبارات في القواعد الأساسية لكل تخصص

وفي سياق متصل، قال الدكتور عربي كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعة كثفت من استعداداتها لعقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مضيفا أنها ستُعقد في اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي في ورقة امتحانية واحدة، مؤكداً أن الاختبارات ستعقد في لجان مؤمنة جيداً.

وأضاف «كشك»، لـ«الوطن»، أن الاختبارات ستعقد في القواعد الأساسية لكل تخصص ففي اللغة الإنجليزية يُسأل الطالب في القواعد العامة والأساسيات ونفس الأمر بالنسبة للرياضيات والحاسب الآلي، مؤكداً أنها لن تكون معقدة بل الهدف منها الوقوف على قدرات ومهارة الطالب ومدى تأهيله للالتحاق بالجامعة والتي تعمل على تنمية مهاراته من خلال مجموعة من التدريبات المكثفة خلال فترة الدراسة والإجازة الصيفية.