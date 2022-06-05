مستشفيات جامعة عين شمس تطلب 222 طبيبا.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت المستشفيات الجامعية التابعة لجامعه عين شمس، عن حاجتها إلى شغل عدة وظائف للأطباء، وذلك في جميع التخصصات الطبية، وبأعداد مختلفة، وذلك وفقا للإعلان الرسمي الذى نشرتة في إحدى الجرائد القومية.

الوظائف المطلوبة بجامعة عين شمس

وحددت جامعة عين شمس، الأعداد المطلوبة من التخصصات المختلفة في كل قسم على النحو التالي:

- 16 طبيب جراحة عامة.

- 3 أطباء جراحة أطفال.

- 3 أطباء جراحة أوعية.

- 7 أطباء جراحة عظام.

- 5 أطباء رمد.

- 21 أشعة تشخيصية.

- 11 جراح تجميل.

- 3 أطباء أنف وأذن وحنجرة.

- طبيب سمعيات.

- 2 تخاطب.

- 4 أطباء مسالك بولية.

- 48 طبيب تخدير.

- 4 جراحة مخ وأعصاب.

- 6 علاج أورام.

- 8 جراحة قلب وصدر.

- 12 نساء وتوليد.

- 31 باطنة عامة.

- 2 جلدية وتناسلية.

- 7 عصبية.

- 5 نفسية.

- 4 متواطنة.

- 11 جراحة قلب.

- 11 مسنين.

- 8 صدر.

- 5 علاج طبيعي.

- 21 طبيب معمل.

- 26 طبيب أطفال.

- 2 وراثة.

- 7 طب أسرة.

الشروط المطلوبة لوظائف الأطباء

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

- أن يكون المتقدم خريج كلية طب جامعه عين شمس، بتقدير عام جيد جدا.

-أن يكون المتقدم أمضى السنة التدريبية الامتياز كاملة عند استلام عمله بالوظيفة.

- ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من 3 سنوات.

- ألا يكون المتقدم قد رشح او شغل وظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة عين شمس، أو اي وظيفة بكلية الطب جامعة عين شمس.

- من يتم ترشيحه أو تعيينه بوظيفة طبيب مقيم في هذا الإعلان، ليس له الحق في التقدم لأي وظيفة أخرى بمستشفيات جامعة عين شمس أو كلية الطب جامعة عين شمس.

مواعيد التقديم

- تقدم الطلبات شخصيا باسم السيد الدكتور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه.

- التقديم بدأ منذ يوم الخميس الموافق 2 يونيو ومستمر لمدة اسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

الأوراق المطلوبة

- صوره من بطاقة الرقم القومي حديثة.

- وصورة من الشهادة المؤقتة.

- صوره شهادة الامتياز.

- بيان الموقف من التجنيد بالنسبه للذكور.