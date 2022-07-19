في 13 خطوة.. كيفية إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية؟

كيفية إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية؟ سؤال يعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» من قبل المواطنين الراغبين في إنهاء الخدمات الحكومية المقدمة على منصة مصر الرقمية من جهاز الكمبيوتر أو من الموبايل، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والمصالح الحكومية.

كيفية إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية؟

ويعد إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية 2022، هو الشرط الوحيد للاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة عبر الرابط الرسمي للبوابة للمواطنين، وتتمثل الخطوات في التالي.

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية 2022 من هنا.

2. اختيار أيقونة إنشاء حساب.

3. كتابة الرقم القومي للبطاقة الشخصية.

4. تدوين رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يجب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. يعقب ذلك استلام رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يجب إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يتم كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور المدخلة.

12. كتابة عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على التالي.

بعد إتمام الخطوات السابقة، يتم استلام رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية بنجاح، إذ يتمكن المواطن بعد هذا الإجراء إتمام أي خدمة تموينية مقدمة على منصة مصر الرقمية التي تتعدد بين الخدمات التالية: «التموين، التوثيق، المركبات، الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، الرخص، السجل التجاري، المحاكم، الضرائب العقارية، خدمات القضايا، التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل»، وغيرها من الخدمات الحكومية الجديدة التي ظهرت على البوابة مؤخرا من بينها:

خدمات حكومية جديدة على مصر الرقمية

** طلب قيد أفراد.

** طلب شهادة سلبية.

** طلب موافقة فحص أمني.

** طلب شكوى للتضرر.

** طلب ترخيص صوب لإنتاج شتلات.