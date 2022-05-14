مصطفى شعبان يكشف عن نصيحة نور الشريف في بداية مشواره الفني

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن نصيحة النجم نور الشريف التي منحه إياها في بداية مشواره الفني، لمساعدته من أجل تحقيق حلمه والوصول إليه، وهو الأمر الذي جعله ممتنًا له والعمل بهذه النصيحة قدر استطاعته.

مصطفى شعبان رفض بطولة فيلم في بداياته خوفًا من الفشل

وقال مصطفى شعبان، في تصريحات صحفية، إنه في إحدى الأيام حكى للفنان نور الشريف، عن رفضه عرض المشاركة في فيلم ما، متابعًا: «الأستاذ نور الشريف، كنت بحكي له عن فيلم مش عايز أعمله، سألني ليه؟، قولتله عشان حاسس إنه مش تجاري، ومش هيبيع تذاكر كتير في السينما ومحدش هيدخله».

نور الشريف لـ مصطفى شعبان: لازم تفشل عشان تنجح

واستكمل مصطفى شعبان، كلامه قائلًا: «الأستاذ نور الشريف، قالي إنت فاكر هتعمل كل حاجة، لكن ممكن تعمل فيلم يكسر الدنيا، وممكن تعمل حاجة عادية، وممكن متنجحش خالص، وحاجة تانية تفشل، وحاجة تاخد عليها جوائز».

وتابع: «قالي لازم تفشل عشان تنجح، وتقع وتتخبط عشان تقوم، لو أنت محارب حقيقي وعايز توصل للحلم بتاعك».

وحقق مصطفى شعبان، شهرة واسعة عام 2001، بعدما استعان به الفنان نور الشريف، للوقوف أمامه في مسلسل عائلة الحاج متولي، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووضع شعبان في مصاف النجوم الشباب في هذا التوقيت.

ويستعد الفنان مصطفى شعبان، للمشاركة في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم مبدئي بعنوان اللي سرق حاجة يرجعها، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، ومن المقر تصوير مشاهده في عدد من الدول منها المغرب وأسبانيا، وتقود البطولة النسائية أمامه ممثلة أجنبية، لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن، من إخراج مجدي الهواري.

ويعود للسينما بعد غياب نحو 12 عامًا، منذ عرض آخر أفلامه «الوتر»، أمام غادة عادل، درة، أحمد السعدني، إخراج مجدي الهواري، وكانت أحداثه تدور في إطار من الغموض والتشويق والإثارة.