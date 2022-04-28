بدأ من فرقة خاله.. عبقرية نور الشريف ورحلة إبداع لا تنسى «فيديو»

استطاع الفنان المثقف نور الشريف أن يبدع في كل أدواره ويقدم العديد من الأعمال المتنوعة، وعلى مدار نصف قرن ظل التمثيل هو الهواء الذي يستنشقه حتى في معاناته من المرض في الفترة الأخيرة من حياته، حيث ظل يفكر ويقرأ ويبحث ويخطط عما يجب أن يقدمه للجمهور الذي ينتظر إطلالات تليق باسم نجم بحجم نور الشريف.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «قوتنا الناعمة .. عبقرية نور الشريف رحلة إبداع لا تنسى»، حيث بدأ تجربة التمثيل في سن صغير، عندما انضمّ إلى فرقة التمثيل مع خاله شعيب الذي كان يعمل مدرسًا بمدرسة محمد علي الإعدادية، وكان رئيس قم التمثيل بها أيضًا.

تفاصيل عمل نور الشريف مع خاله

وكان خال نور الشريف يقدم مسرحيات قصيرة من إخراجه وتأليفه لأطفال الحارة، وقد قدم نور الشريف معهم بعض العروض على عربات الكارو التي اتخذوا منها مسرحًا في الليل في الوقت الذي يتركها فيه أصحابها، وكان جمهوره من الأطفال وأهالي الحارة الكبار يطلون عليهم من النوافذ، ومن تلك النقطة جاء اهتمامه بالتمثيل.

لقاءه بسعد أردش وعادل إمام

أثناء دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية تعرف على الفنان سعد أردش الذي رشحه للعمل معه، فأسند إليه دورًا صغيرًا في مسرحية الشوارع الخلفية، ثم اختاره المخرج كمال عيد في مسرحية روميو وجوليت، وأثناء بروفات المسرحية تعرف على الفنان عادل إمام الذي رشحه للمخرج حسن الإمام ليقدمه في فيلم قصر الشوق عام 1966م، وهو ما يعتبر أول ظهور حقيقي له في السينما، وحصل على شهادة تقدير عن هذا الدور.