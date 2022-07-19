التعليم تعلن عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 المُقترح

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2022، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء أمور الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وخاصة بعد تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إعلان تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، وموعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة، والدور الثاني والتظلمات.

موعد بدء الدراسة.. 17 سبتمبر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، قبيل إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل العام الدراسي الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ الموعد المقترح من جانب وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد، يوم السبت 17 سبتمبر، لكن القرار النهائي سيتم اتخاذه خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعًا

وأضاف المصدر، أن ملامح الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، تشير إلى أن الدراسة في الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعا، على أن يتم تخصيص آخر أسبوعين من الترم الأول لأداء امتحانات نصف العام.

وأوضح المصدر، أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني، سيكون أيضا 18 أسبوعًا، مع تخصيص آخر أسبوعين لامتحانات الترم الثاني، على أن تكون إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعين فقط.

وفي سياق أخر، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة أدوا الامتحان في مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، اليوم.

وقالت وزارة التعليم، أنه تم رصد حالتي غش بامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بمحافظتي «الإسماعلية، والقاهرة»، باستخدام جهاز الهاتف المحمول، لتورطهم في نشر أجزاء من الأسئلة، وتم التحفظ على الهواتف المستخدمة.