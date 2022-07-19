التعليم: ضبط حالتي غش باستخدام المحمول في امتحان الجبر والهندسة الفراغية

أدى طلاب الثانوية العامة، شعبة الرياضيات امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، فيما أدى الطلاب المكفوفين، الامتحان في مادتى الفلسفة والمنطق، وطلاب مدارس المتفوقين «STEM»، شعبة العلوم، الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وطلبة شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

أجواء امتحان الجبر والهندسة الفراغية

سارت أجواء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، بشكل جيد ومنضبط، ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ تابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني، من رصد حالتي غش في مادة الجبر والهندسة الفراغية بمحافظتي الإسماعلية والقاهرة، باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

تجميع كتيبات المفاهيم

حرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، مشددًا عليهم بضرورة تجميع كتيبات المفاهيم، عقب الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس، والاحتفاظ بها لإعادة استخدامها في امتحانات الدور الثاني والعام المقبل.

وقال حجازي إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة، مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الاقتصاد.