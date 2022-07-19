الصحة العالمية تحذّر من موجة جديدة لكورونا: نصف الإصابات المسجلة في أوروبا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، قبل قليل، أنّ عدد إصابات فيروس كورونا المستجد فى أوروبا يمثل نصف عدد الحالات المسجلة عالميا، وفقا لـ نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

تضاعف إصابات كورونا 3 مرات في أوروبا

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنّ عدد إصابات كورونا تضاعف 3 مرات في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.

وحذّرت المنظمة، من الانتشار المجدد لفيروس كورونا المستجد، وأوصت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء الوباء، وفقًا لوكالة أنباء «رويترز».

تحذيرات الصحة العالمية من موجة جديدة لكورونا

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، إنّه مع انتشار الموجة الجديدة لفيروس كورونا، يجب على البلدان تسريع حملات التطعيم ضد الوباء، مع إعادة فرض إجراءات صارمة، لاحتواء تفشي الفيروس، كارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعي.