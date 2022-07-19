ارتفاع إصابات «كورونا» عالميا إلى 568.5 مليون.. و«الصحة العالمية» تحذر من «ماربورج»

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تفشيه حول العالم، وارتفع إجمالي الإصابات عالميا إلى 568.5 مليون حالة، في وقت أعلنت فيه «منظمة الصحة العالمية»، أن أخطر أعراض فيروس «ماربورج» هي الوصول إلى الحمى النزفية.

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 250 إصابة بـ«كورونا»، او ما تطلق عليه سلطات البلاد اسم «الحمى»، لتصل حصيلة الإصابات إلى أكثر من 4.77 مليون، فيما تعافت 99.98 % من الإصابات، وتخضع ما لا يقل عن 590 حالة للعلاج.

وفي منتصف يونيو الماضي، أبلغت كوريا الشمالية، عن «مرض معوي حاد» في مقاطعة «هوانجهاي» الجنوبية بالقرب من الحدود مع جارتها الجنوبية، فيما لم تحدد سلطات «بيونج يانج» ما هو المرض.

وفي الجارة الجنوبية، سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 73582 إصابة بـ«كورونا» بينها 351 وافدة من الخارج في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد في 83 يوما، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18861593 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 12 حالة وفاة بـ«كورونا»

وأعلنت «مكافحة الأمراض»، 12 حالة وفاة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 24765 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت إصابات كورونا حول العالم منذ ظهوره في أواخر 2019، 568 مليونًا و579 ألفًا و567 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و389 ألفًا و451 حالة وفاة، بينما تعافى 539 مليونا و854 ألفا و691 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

من جانبها، قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن أخطر أعراض فيروس «ماربورج» هي الوصول إلى الحمى النزفية، مضيفة إن الفيروس من فصيلة ينتمي إليها الفيروس المسبّب لحمى «إيبولا» النزفية قادر على قتل المصاب خلال 3 أيام.

و«ماربورج»، ينتقل للبشر عبر خفافيش الفاكهة وينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر بسوائل الجسم.

ارتفاع النجاة من «ماربورج» إذا اتبع الناس وسائل الوقاية

وأمس الاثنين، عبرت «الصحة العالمية»، عن بالغ قلقها من انتشار «ماربورج» عالميا، وأشار متحدث باسم المنظمة في تصريحات لقناة «العربية» الإخبارية، إلى ارتفاع فرص النجاة من الفيروس إذا اتبع الناس وسائل الوقاية.